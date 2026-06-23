Endesa apela a la "actuación conjunta" contra el fraude para reducir cortes en Almería tras la queja de la alcaldesa

Archivo - Técnicos ante un cuadro de contadores manipulado. - ENDESA - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa ha reclamado una "actuación conjunta" que implique a administraciones, fuerzas policiales y a la propia energética para combatir los cortes de suministro por los que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha trasladado este martes sus quejas públicamente, ya que una gran parte de ellos derivan del fraude ocasionado por cultivos de marihuana.

"Endesa comparte la preocupación del Ayuntamiento de Almería y lamenta sinceramente las molestias que están sufriendo los vecinos afectados por interrupciones del suministro. No normalizamos esta situación", han manifestado a Europa Press desde la empresa, que ha insistido en que sus técnicos actúan de forma "inmediata" ante cualquier incidencia y trabajan "las 24 horas del día, los 365 días del año".

Así, han incidido en que cuando se combate el fraude y se desmantelan plantaciones, "las incidencias pueden reducirse hasta en un 90 por ciento en determinadas zonas".

"Hoy mismo, en Cerro San Cristóbal, se han retirado 600 metros de cable y se han realizado cien cortes de suministros enganchados ilegalmente a la red", han puesto como ejemplo tras recordar, no obstante, que "no todos los cortes tienen la misma causa".

En esta línea, han apuntado que durante los últimos días ha habido incidencias "puntuales" provocadas por terceros, "como la afección causada por una excavadora", que fue resuelta por sus equipos.

Aún así, han señalado que hay zonas de la ciudad en las que el problema "está directamente relacionado con la sobrecarga de la red provocada por conexiones ilegales y fraude eléctrico, en muchos casos asociado a plantaciones de marihuana".

Según sus cálculos, una plantación 'indoor' en una vivienda media puede consumir "lo mismo que unas 80 viviendas". "Cuando este fraude se concentra en determinados barrios, la red se satura, se dañan las instalaciones y acaban sufriendo todos los vecinos, especialmente quienes tienen su suministro correctamente contratado", han advertido.

Endesa ha recordado que ha invertido en torno a 2,7 millones de euros entre 2021 y 2026 en refuerzos de red en los barrios más afectados de Almería, con nuevos centros de transformación, ampliaciones de potencia, digitalización y renovación de redes de media y baja tensión.

"Vamos a seguir invirtiendo y actuando, pero la inversión por sí sola no resuelve un problema provocado por consumos ilegales, masivos y no controlados", han añadido.

Con ello, han apelado a la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las administraciones competentes para solucionar este asunto al tiempo que han reafirmado su compromiso por "seguir reforzando la red, actuar con rapidez y colaborar para erradicar el fraude eléctrico que está perjudicando gravemente a los vecinos de Almería".