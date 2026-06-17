Endesa invierte más de medio millón de euros en reforzar la red de media tensión de El Ejido (Almería)

Operarios trabajan en el refuerzo de las redes de media tensión de e-distribución en El Ejido (Almería). - ENDESA

EL EJIDO (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La compañía eléctrica Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo el refuerzo de sus redes de distribución de media tensión en El Ejido (Almería) con actuaciones en dos zonas del municipio y una inversión de más de medio millón de euros destinada a aumentar la calidad del suministro eléctrico.

Según ha informado la compañía en una nota, los técnicos han realizado durante este mes de junio canalizaciones a lo largo de 2,7 kilómetros, a través de las cuales se ha tendido ya nuevo cable conductor dotado de la última tecnología.

El nuevo cableado de media tensión de 20 kilovoltios, con un diámetro mayor para permitir un suministro "más robusto", se ha instalado en dos zonas de El Ejido, en las áreas norte y sur del centro.

En total, Endesa ha instalado 4,3 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión, que ya están operativas para reforzar la calidad del suministro no solo en las zonas norte y sur del casco antiguo, sino también en toda la localidad, ya que permiten repartir cargas entre las líneas existentes.

Las obras se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Almería, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas almerienses.

El objetivo de estas actuaciones es "reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables en las redes de distribución".