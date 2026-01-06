'Érase una vez Almería' reinterpreta la historia de la provincia "con música y humor"

Imagen de la obra 'Érase una vez Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla ha acogido una nueva representación de 'Érase Una Vez Almería', la comedia musical creada e interpretada por Kikín Fernández y Fernando Labordeta, incluida en la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. La muestra, que tuvo lugar el pasado domingo, ha reinterpretado la historia de la provincia con episodios históricos, personajes emblemáticos y situaciones cotidianas de la ciudad y la provincia a través de la ironía, la sátira y el guiño costumbrista.

El espectáculo se desarrolló en once cuadros escénicos que combinaron giros, intercambios teatrales y "un lenguaje profundamente almeriense, cercano y reconocible, con un sentido del humor que viajó desde el pasado hasta el presente", según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

La propuesta combinó teatro, música y baile en directo, contando con la dirección y composición musical de José Azurmendi, la participación de la bailaora Mayte Beltrán, que aportó ritmo dramático y fuerza coreográfica a diversos pasajes, la voz de Rocío Sánchez y la presencia, a la guitarra, de Antonio Luis López, cuyas intervenciones "reforzaron el carácter expresivo del montaje".

La función tuvo también la colaboración del Conservatorio Profesional de Danza 'Kina Jiménez', que contribuyó a la dimensión colectiva y dinámica de la obra.

El equipo técnico, encabezado por Fernando Cabeo, "creó una atmósfera escénica coherente con el tono narrativo y humorístico del espectáculo, mientras que la dramaturgia estuvo a cargo de Fernando Labordeta".

Desde su estreno, 'Érase Una Vez Almería' ha evolucionado desde un espectáculo de comedia centrado en la crónica histórica hacia una comedia musical plena, gracias a la incorporación de música y baile en directo, que "han dotado a la propuesta de mayor espectacularidad y presencia escénica", tal y como ha subrayado el ayuntamiento.

El montaje combina elementos de parodia histórica, humor inteligente y lenguaje popular, haciendo que el público almeriense se reconozca en escena y se ría de sí mismo con complicidad y orgullo.

La obra recorre distintos momentos de la historia provincial, desde el período neolítico hasta la contemporaneidad, mediante un mosaico de personajes que incluye fenicios, romanos, árabes, cristianos, bandoleros, arquitectos, ciudadanos de a pie, vendedoras de pescado o madres de la 'desbandá', alternando humor y emoción en un relato que celebra la identidad cultural de Almería.