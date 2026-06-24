El Espacio Alma de Almería acoge una jornada formativa para combatir el 'bullying' en el deporte este jueves

Cartel de la jornada formativa 'Detectar, prevenir y actuar: respuestas ante el bullying en el deporte' de LaLiga VS en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga VS, en colaboración con el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería y en el marco de la Red de Ciudades LaLiga, celebrará el próximo jueves, 25 de junio, la jornada formativa 'Detectar, prevenir y actuar: respuestas ante el bullying en el deporte'.

Según ha concretado el Consistorio almeriense en una nota, la sesión, dirigida a clubes deportivos, entrenadores, responsables de entidades, familias y todas aquellas personas comprometidas con la creación de espacios deportivos seguros y respetuosos, tendrá lugar a las 19,00 horas en el Espacio Alma, situado en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, y abordará "una de las problemáticas que más preocupa actualmente en el ámbito educativo y deportivo, el acoso entre iguales".

Durante la jornada, especialistas y responsables del programa compartirán las herramientas, recursos y estrategias para conseguir identificar conductas de 'bullying', prevenir situaciones de riesgo y actuar de forma adecuada cuando se produzcan estos casos de acoso.

"El objetivo es fortalecer el papel de los clubes y entidades deportivas como espacios de convivencia positiva, inclusión y desarrollo personal", ha destacado el concejal delegado del Área, Antonio Casimiro.

Desde la organización se invita a todos los clubes y agentes vinculados al deporte a participar en esta iniciativa y a sumarse con decisión al esfuerzo colectivo por erradicar el 'bullying' en los entornos deportivos y en cualquier aspecto cotidiano de la vida diaria. Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a la dirección 'jmavalos@aytoalmeria.es'.

En contexto, LaLiga VS es un proyecto en el que LaLiga, junto con los clubes y otros socios, "unen su capacidad de influencia y movilización contra el odio en cualquiera de sus formas". Esta acción forma parte del compromiso de LaLiga VS y de la Administración local con la promoción de valores como el respeto, la igualdad, la empatía y el juego limpio, "fundamentales para garantizar una práctica deportiva saludable y libre de violencia".