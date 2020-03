España dice a Bruselas que "no está obligada" a "informar de progresos" en la limpieza de plutonio en Palomares

ALMERÍA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha trasladado a la Comisión Europea (CE) que "no está obligado a preparar un informe sobre los progresos" en la ejecución del Plan de Rehabilitación para la limpieza de las 40 hectáreas contaminadas con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

La respuesta dada al requerimiento de Bruselas que da de plazo a España para presentar informe hasta finales de 2021, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que, de acuerdo al artículo 35 del Tratado Euratom, "no hay base" para "tratar" con la CE "los problemas relacionados con este proyecto específico".

Añade que la Comisión Europea "puede analizar" si las medidas adoptadas en la zona contaminada con radioactividad "cumple o no con los estándares de protección radiológica" pero remarca que el Plan de Rehabilitación no es "evaluable" en estos términos.

"En opinión de las autoridades españolas, el párrafo 2 del artículo 35 del Tratado Euratom, da a la Comisión Europea el derecho de acceso para verificar la eficiencia y el funcionamiento de las instalaciones para el control del nivel de radiactividad", recoge la respuesta.

El Gobierno subraya que el informe técnico emitido por la misión de verificación que cursó visita a Palomares en julio de 2019 apunta "una descripción general" de los requisitos reglamentarios incluidos en las disposiciones adoptadas para monitorear los niveles de radiactividad y para evaluar el impacto de las emisiones.

"Sin embargo, el Plan de Rehabilitación para Palomares no es una medida con respecto a la cual se pueda evaluar si cumple o no con los estándares de protección radiológica, que es lo que la Comisión puede analizar, y por lo tanto, las autoridades españolas entienden que no hay base para tratar problemas relacionados con este proyecto específico", concluye.

No obstante, el Gobierno español matiza que, de acuerdo con "el principio de cooperación leal, está dispuesto a continuar, como lo ha hecho hasta ahora, su dialogo con la Comisión sobre todos los asuntos relacionados con Palomares, incluido el Plan de Rehabilitación".

"QUIEN CONTAMINA, PAGA"

En su respuesta, el ejecutivo reprocha a Bruselas, asimismo, que "no incluya" en el informe de la misión de verificación "un referencia a la colaboración necesaria de las autoridades de EEUU" para hacer posible la limpieza del suelo contaminado con radioactividad.

"El hecho de no incluir esta referencia --afea-- podría transmitir el mensaje equivocado de que la UE están abandonado su principio de quien contamina, paga".

Al hilo de esto, traslada que "hay que aclarar" que, dado que las circunstancias "no han cambiado desde 2010", el informe de la misión de verificación de 2019 "debería haber reiterado que se considera que la asistencia de EEUU a España para la gestión de los desechos radioactivos generados por la limpieza de la tierra contaminada es de importancia primordial ya que España no tiene instalaciones para almacenar materiales contaminados con plutonio".

Cabe recordar que la CE ha dado plazo a España hasta finales de 2021 para que informe de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" y le ha solicitado que completen la "recomendación" que ya formuló en 2010 para dar cumplimiento al artículo 35 de Tratado Euratom que pasa "por eliminar" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".

El requerimiento se hizo a partir del informe elaborado por la misión de verificación que visitó la zona de Palomares entre los días 18 y 20 de junio de 2019 para comprobar y hacer seguimiento del grado de implementación de las recomendaciones que otra misión técnica realizó tras otra visita cursada en 2010.

El informe señala que hace una década la CE recomendó que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación "español", aprobado de hecho en el año 2010, y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes.

Recoge que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas 5 mSv por año".

50.000 METROS CÚBICOS A LIMPIAR Y 6.000 METROS CÚBICOS DE RESIDUOS

En sus conclusiones, el informe apunta que las instalaciones del Ciemat en la zona para llevar a cabo un "monitoreo continuo" de los niveles de contaminación por plutonio en aire, suelo, agua y productos agrícolas "son adecuadas" y subraya que "funcionan de manera eficiente" conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 35 del Tratado Euratom.

Pese a ello, efectúa nuevas recomendaciones de carácter técnico sobre las que pide a España que también dé cumplida información antes, en este caso, de 2020. En concreto, solicita que dé cuenta de cómo se han implementado las recomendaciones del equipo de verificación y, en especial, "sobre cualquier cambio en la configuración de los sistemas de monitoreo".

El Plan de Rehabilitación aprobado en 2010, cuya desclasificación ha requerido al Consejo de Ministros la Audiencia Nacional (AN), prevé tratar de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, lo que generaría 6.000 metros cúbicos de residuos.