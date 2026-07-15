La estrategia Eracis+ facilita la incorporación laboral de más de medio millar de participantes en Almería durante 2026

Responsables y personal técnico durante la Comisión Local de Impulso Comunitario de Eracis+ en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social e Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis+) cuenta actualmente con 1.242 participantes en Almería, de los que 535 han conseguido incorporarse al mercado laboral durante 2026 mediante itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral.

Eracis+ se dirige prioritariamente a personas desempleadas de entre 16 y 66 años, personas desempleadas de larga duración y personas residentes en las cuatro zonas catalogadas como desfavorecidas, mediante una "metodología de trabajo integral, coordinada y centrada en la persona", según ha trasladado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado una reunión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), órgano de gobernanza de Eracis+, cuyo objetivo es "promover la inclusión social, mejorar la empleabilidad y favorecer el desarrollo comunitario en los barrios de intervención".

La comisión constituye, además, un espacio de coordinación, participación y seguimiento del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Plizd), así como de diseño, impulso y evaluación de las actuaciones desarrolladas en La Chanca-Pescadería, El Puche, Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros y Fuentecica-Quemadero.

La estrategia está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud.

La reunión ha contado con responsables y personal técnico del Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía, otras administraciones públicas, entidades del tercer sector, recursos especializados, asociaciones vecinales y agentes comunitarios que desarrollan su labor en estos territorios.

La participación de estas entidades "resulta fundamental para avanzar en los objetivos del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, a través de un modelo de trabajo basado en la coordinación, la corresponsabilidad institucional y la intervención comunitaria".

Durante la sesión se ha efectuado un seguimiento del grado de ejecución de las actuaciones desarrolladas dentro de Eracis+ y se han compartido los avances alcanzados desde el inicio de la estrategia.

El modelo de intervención apuesta por un "acompañamiento continuado y personalizado, de modo que cada participante dispone de un itinerario adaptado a sus necesidades, capacidades y objetivos".

Estos itinerarios incluyen actuaciones de orientación laboral, formación, talleres de competencias digitales, habilidades sociales, búsqueda activa de empleo y mejora de la empleabilidad, de acuerdo con el perfil de cada participante. Este enfoque "favorece la inserción laboral, el fortalecimiento de la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas participantes".

EL TRABAJO EN RED COMO EJE DE LA ESTRATEGIA

La Comisión también ha puesto en valor el trabajo en red y la necesidad de reforzar la coordinación entre los recursos públicos, las entidades sociales y los agentes del territorio, al constituir uno de los pilares de Eracis+.

La cooperación entre administraciones y entidades permite ofrecer "respuestas más eficaces e integrales, evitar duplicidades y facilitar itinerarios personalizados adaptados a las necesidades reales de las personas y familias participantes".

El Ayuntamiento de Almería desarrolla la estrategia junto con las entidades de la denominada Línea 3, integrada por Afim21, Codenaf, Asociación El Saliente, Asociación Innova Almería, Médicos del Mundo, Federación Surge, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Ítaca y Asociación Engloba.

La labor de estas entidades complementa la intervención desarrollada por los Servicios Sociales Comunitarios y el resto de recursos públicos.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre profesionales y mejorar la respuesta a las necesidades de la población, se han constituido diferentes grupos de trabajo especializados por áreas de intervención.

Entre ellos se encuentran el Grupo de Trabajo de Educación, centrado en la coordinación entre los centros educativos y los recursos sociales, y el Grupo de Trabajo de Salud, destinado a mejorar la promoción de hábitos saludables, el acceso a los recursos sanitarios y la coordinación sociosanitaria.

También se han creado el Grupo de Trabajo de Servicios Sociales, que busca reforzar la coordinación técnica entre profesionales para ofrecer una "atención integral y personalizada", y el Grupo de Trabajo con Líderes Comunitarios, integrado por vecinos que "desempeñan un papel activo en sus barrios y favorecen la participación ciudadana, la detección de necesidades y el impulso de iniciativas comunitarias".

La Comisión también ha destacado el papel de las Mesas Sectoriales, espacios de gobernanza participativa creados para reforzar la coordinación técnica e institucional en torno a tres ámbitos de intervención: Inclusión Sociolaboral y Desarrollo Económico; Inclusión Sociofamiliar; y Mejora del Hábitat, Convivencia y Seguridad.

En estas mesas participan profesionales de ámbitos como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, la movilidad, el medio ambiente y los servicios sociales, junto con entidades sociales y representantes vecinales. Las mesas permiten construir respuestas conjuntas a las necesidades detectadas en los barrios desde una perspectiva "comunitaria, transversal y participativa".

A lo largo del año se han desarrollado jornadas de sensibilización, actividades de convivencia vecinal, acciones de promoción de la salud, talleres dirigidos a familias, campañas de participación ciudadana, actividades de dinamización comunitaria y actuaciones coordinadas entre entidades y administraciones.

Estas iniciativas han contribuido a fortalecer el sentimiento de pertenencia a los barrios, fomentar la participación ciudadana y consolidar una red estable de colaboración entre los diferentes agentes del territorio.

COMPROMISO CON LA COHESIÓN SOCIAL

La Comisión Local de Impulso Comunitario ha reforzado el compromiso de las instituciones y entidades implicadas con el desarrollo de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Almería ha reconocido la implicación de las administraciones, profesionales, entidades sociales y agentes comunitarios que participan en Eracis+. El Consistorio ha señalado que "el éxito de la estrategia depende del compromiso compartido y de la colaboración permanente entre los recursos del territorio".

La ciudadanía dispone del Portal Eracis+ del Ayuntamiento de Almería y de la Guía de Recursos, herramientas digitales que permiten consultar ofertas de empleo, acciones formativas, recursos sociales y otras iniciativas dirigidas a favorecer la inclusión y el acceso a oportunidades a través de la página web municipal.