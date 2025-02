La Estrella transmite su "fuerza y valentía" en el cartel del fotógrafo Antonio Navarro del Domingo de Ramos almeriense

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Fuerza, orgullo, determinación y coraje". Es lo que transmite el cartel de la Semana Santa 2025 de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella para el Domingo de Ramos, presentado en la tarde de este sábado por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Se trata de una fotografía de la hermandad del barrio de Regiones en la Semana de Pasión del año pasado, captada por el fotógrafo Antonio Navarro del Pino y titulada 'Estrella sublime'. "La imagen es de la Semana Santa del pasado año y recoge un momento de la salida que tuvo que hacer el palio, que cumple ahora 25 años, en un momento difícil tras salir de la Catedral en donde tuvo que refugiarse por la lluvia", ha explicado la regidora en un comunicado.

El cartel refleja ese momento complicado a la entrada de la noche, con la mirada puesta, a la vez, "en las primeras velas de la candelería que comienzan a encenderse, y en el cielo, esperando que no vuelva a cerrarse para llover sobre la procesión". A su alrededor, la gente mira "con emoción y respeto la decisión de una cofradía que está haciendo frente al mal tiempo y se la está jugando de camino de vuelta a casa".

"Por eso, esta imagen explica bien lo que es La Estrella: valentía, sencillez y entereza", reflexiona María del Mar Vázquez. "Sin duda, es un cartel que emociona y que nos sirve como reflexión de lo que supone el movimiento cofrade en Almería, que, como digo siempre, es un activo de valor añadido para el Ayuntamiento".

La alcaldesa ha reiterado que "no hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año. No hay otra corriente popular que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital. Por eso, debemos seguir apoyándola e impulsándola al máximo de nuestras posibilidades".

"Este cartel es también un punto de encuentro para el barrio de Regiones. La Estrella es para Regiones una bandera, un sonido y un sentir de barrio. Es verdad que todas las hermandades y cofradías de Almería tienen un relato propio, un sello y una trayectoria particular. Pero La Estrella tiene un factor añadido: es la voz y el estilo de Regiones abriéndose paso en el centro", ha añadido la alcaldesa.

Para finalizar, la regidora ha destacado que "cuando la esencia de Regiones inunda el centro, toda Almería admira el orgullo de un barrio humilde, que es historia viva de la ciudad y que está lleno de gente que siente y vive plenamente las cosas de su barrio". "Sois un ejemplo de compromiso y trabajo por una ciudad que todos queremos, y en la que cada año, cuando llegan estos días, somos muchos los que empezamos a hacer cuentas del tiempo que falta para ver a Regiones por el centro: yo, la primera".