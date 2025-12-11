Estudiantes de la UAL se movilizan contra la "infrafinanciación" y su exclusión en la redacción de la LUPA

Estudiantes de la UAL secundan el paro académico. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la UAL han secundado este jueves el paro académico convocado por el Consejo de Estudiantes (Ceual) para reivindicar una financiación "más justa" para la institución y reclamar la participación estudiantil en la elaboración de la nueva Ley de Universidades para Andalucía (LUPA).

El paro académico, de carácter general, se ha celebrado entre las 13,00 y las 14,00 horas con la reunión de los estudiantes en el pasillo central del campus, desde donde han incidido en la "infrafinanciación crónica" que padece la UAL, que se sitúa "a la cola de Andalucía".

Desde el Consejo de Estudiantes han puesto de manifiesto que la Universidad de Almería es la institución andaluza "con la menor financiación por estudiante", dado que la UAL recibió en 2023 un total de 7.803 euros por estudiante, una cifra considerada "claramente insuficiente" para una comunidad de 13.131 estudiantes de grado y máster.

Esta cantidad, según se han estimado, se sitúa muy por debajo del promedio andaluz, que es de 8.708,56 euros, y del promedio nacional, que asciende a 9.397 euros. De equipararse a la media andaluza o nacional, "la UAL obtendría 11,89 o 20,93 millones de euros adicionales, respectivamente".

Según ha explicado el presidente de Ceual, Javier Estrella, "Almería es, por estudiante, la universidad andaluza con menos financiación y la tercera en España, un dato vergonzoso. Por ello, queremos que esa financiación se equipare".

"No hablamos de tan solo dos millones de euros, como quieren hacernos ver, hablamos de más de 12 millones de euros para equipararnos a la media que hay a nivel andaluz y casi 21 millones de euros para equipararnos a la media nacional. Esos dos millones de euros ayudan, pero no lo suficiente, y ya lo hemos podido ver en esa ampliación de crédito que hemos tenido que pedir desde el Consejo de Gobierno", ha añadido.

Esta "precariedad económica" que, según ven, deriva del actual sistema de financiación de la Junta de Andalucía, genera un "grave coste de oportunidad" con "consecuencias directas para el día a día universitario".

Entre ellas, se encuentra "servicios limitados" con el aumento de los precios en cafeterías y comedor; el "deterioro de la calidad" con la dificultad para modernizar infraestructuras, equipamientos y aulas, y limitación en la contratación de nuevo profesorado; y "oportunidades restringidas" en cuanto al número y cuantía de becas y ayudas, entre otros aspectos, según ha explicado Mar López, miembro de Ceual.

El Consejo de Estudiantes ha reclamado así un "compromiso claro y estable" para aumentar la financiación por estudiante, que permita a la UAL dejar de estar "económicamente asfixiada" y "garantizar una educación pública de calidad".

MAYOR PARTICIPACIÓN

La segunda gran motivación del paro se centra en la tramitación del Proyecto de Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA). El estudiantado denuncia haber sido "sistemáticamente relegado e ignorado" por la Junta de Andalucía, incumpliendo los compromisos de diálogo.

"Llevamos dos años detrás de la Junta de Andalucía para que nos hagan caso a las enmiendas. Y ahora es cuando nos están llamando. Nos rechazaban sistemáticamente nuestras enmiendas sin ningún motivo aparente. Y ahora es cuando se quieren sentar con nosotros, y nos parece que no nos han respetado nuestra participación", ha indicado Estrella.

Las enmiendas y aportaciones esenciales presentadas por los órganos de representación estudiantil fueron desestimadas, entre ellas, el reconocimiento formal de los Consejos de Estudiantes como órganos colegiados de representación; la ampliación de la representación estudiantil en el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas Andaluza y la defensa de la participación democrática del estudiantado en los órganos de gobierno universitarios y la corrección de desequilibrios en la ponderación del voto para la elección de rector.

El Ceual concluye que el procedimiento de aprobación de la LUPA "ha vulnerado los principios de transparencia, participación y representación democrática", y el paro es una señal de protesta ante la falta de reconocimiento efectivo del sector estudiantil.

"Hoy decimos basta de infrafinanciación. Basta de indiferencia. Basta de decisiones que nos ignoran. Basta de que se juegue con nuestro derecho a estudiar. La UAL necesita recursos, respeto, participación. La Universidad de Almería necesita futuro", han reivindicado.