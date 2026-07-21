Una experiencia piloto restaura 130 bancos de Almería y mantiene seis empleos para personas con discapacidad

Trabajadores del Centro Especial de Empleo de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) restauran un banco en el Parque de los Periodistas de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) han puesto en marcha una experiencia piloto para restaurar durante seis meses unos 130 bancos de distintos barrios de la ciudad, con una inversión municipal de casi 18.000 euros y el mantenimiento de seis puestos de trabajo vinculados al Centro Especial de Empleo de iniciativa social de la entidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actuación tiene como objetivos mejorar la conservación de los espacios públicos y "consolidar oportunidades laborales entre las personas con discapacidad". Los trabajos se extenderán a barrios como Los Ángeles, Rambla Amatisteros, Regiones, Nueva Almería y Ciudad Jardín.

Las labores incluyen el lijado y tratamiento de superficies de madera, la pintura y reparación de estructuras metálicas, la sustitución de elementos deteriorados y otros trabajos destinados a recuperar el "estado óptimo" de los bancos existentes en el municipio.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado los trabajos de mantenimiento y restauración del mobiliario urbano que se desarrollan en el Parque de los Periodistas junto al presidente de FAAM, Valentín Sola, y otros representantes municipales y de la asociación.

Durante la visita, ha destacado que "la importancia de este proyecto piloto no es solamente el servicio que se presta a la ciudad en la restauración del mobiliario urbano, que tiene mucho deterioro por el uso, sino, y fundamentalmente, que los centros especiales de empleo de carácter social puedan integrar a las personas que tienen como asociadas y que demandan un empleo".

"Para el Ayuntamiento de Almería es fundamental que las personas con discapacidad puedan entrar a formar parte del mercado laboral y que tengan una formación y un bagaje a la hora de poder conseguir también otro empleo en un futuro", ha señalado.

Por su parte, el presidente de FAAM ha asegurado que la entidad está "muy satisfecha", ya que se trata de "un proyecto piloto donde todo el mundo gana".

"Gana la ciudad ya que se mejora la imagen, gana el Ayuntamiento por la gestión y el apoyo a centros especiales de empleo de iniciativa social como el de FAAM, y ganan las personas con discapacidad porque supone una oportunidad laboral para la consolidación de los seis puestos de trabajo de los profesionales dedicados al mantenimiento del mobiliario urbano durante los próximos meses", ha afirmado Sola.

Los seis puestos de trabajo corresponden al personal de mantenimiento y a un arquitecto técnico encargado de la planificación, supervisión y coordinación del servicio.

El proyecto contempla actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar la conservación de los bancos, prolongar su vida útil y garantizar unas "condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y estética".