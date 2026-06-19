Un exportavoz del PP de Cantoria (Almería) admite que pidió obras a Liria en el caso Mascarillas

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ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hermano del exalcalde de Cantoria y exportavoz del PP en el municipio, José María Llamas, ha admitido este viernes haber mantenido contactos con el exvicepresidente de la Diputación de Almería y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria para solicitar la adjudicación de obras licitadas por la Diputación Provincial.

Así se desprende de la declaración que ha realizado este viernes en el marco del caso 'Mascarillas', que investiga la presunta contratación irregular de la Diputación para la obtención de comisiones, en la que ha decidido contestar a las preguntas de todas las partes durante su comparecencia ante el juez instructor Manuel Rey Bellot, según han indicado a Europa Press varias fuentes ligadas al caso.

La declaración del constructor y concejal 'popular' entre 2015 y 2019 ha dado un vuelco a los limitados interrogatorios realizados hasta el momento, ya que según su versión, habría tenido encuentros en el despacho de Liria para abordar directamente unas contrataciones que, frente a la versión dada por el resto de investigados --quienes dijeron concurrir a pérdidas--, sí serían rentables y beneficiosas.

La versión del investigado, quien llegó a estar condenado a dos años de cárcel en 2011 por la realización de viviendas ilegales con una promotora, supondría, en su caso, la admisión de cierto concierto a la hora de adjudicar las obras, toda vez que la Guardia Civil sospecha que contactó con otros empresarios para coordinar la presentación de ofertas a la hora de acceder a ese supuesto amaño en las adjudicaciones. No obstante, ha negado el pago de comisiones.

La investigación de la UCO puso a Llamas en el punto de mira como uno de los empresarios que presuntamente habría participado de la trama de adjudicaciones fraudulentas a través de distintos expedientes de contratación y mediante sociedades cuya administración figura a nombre de terceras personas, una de ellas su cuñada, quien también ha declarado como investigada.

En este sentido, uno de los empresarios investigados quien habría pedido ayuda a Llamas para conseguir contratar con la Diputación, aunque ha reconocido que llegó a recibir invitaciones para participar en licitaciones y que llegó a realizar algunas obras.

Pese a que Llamas le ha reconocido, este empresario ha tratado durante su declaración desvincularse del mismo al alegar que apenas hubo contactos entre ellos. Aún así, no ha podido explicar por qué hay conversaciones que figuran en el sumario en las que el expolítico, al que ha llegado a reconocer como 'Pepe', hablaba de su empresa.

Por su parte, la socia y cuñada de Llamas ha admitido que participó al 50 por ciento en una de las empresas investigadas con él durante un periodo en el que habría "cubierto" a marido, que se encontraba inhabilitado. Precisamente, Pedro Llamas será juzgado el próximo 7 de julio por la compra irregular del Palacio del Almanzora durante su época de alcalde.

Con ello, la declarante ha concluido su participación sin poder precisar con exactitud cuál era su rol dentro de la compañía cuya aparición, conforme a la investigación de la Guardia Civil, era prácticamente nominal y reservado a la firma de algunos documentos.

UNA RED "A MODO DE TAIFAS"

El abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, ha señalado antes del inicio de la ronda de comparecencias ante los medios el "patrón determinado" y con "una estructura muy definida" que se vislumbra a través de la supuesta trama, en la que la red "funcionaba a modo de taifas, ya fuese en Fines con la familia Sánchez, en Cantoria con Llamas o Tíjola con Martínez y su esposa".

Para el letrado, existen un "modelo" que se dibuja a través de una "estructura de jefe, alcalde o no, con empresa propia o representando a una tercera, que pedía y recibía invitaciones dentro de un grupo cerrado y exclusivo de empresas" para acceder a los contratos.

"Hay indicios de que existía un concierto tácito entre todas ellas", ha denunciado el letrado, para quien está pendiente de saber "quién mandaba, quién decidía y cómo se canalizaban" las actuaciones aunque, a su juicio, "todo apunta a la estructura política de la Diputación Provincial".

A su salida de los juzgados, y preguntado por el contenido de los interrogatorios, Salvador se ha reconocido la "importancia" de los testimonios aportados en la jornada aunque ha rechazado ir más allá para mantener la reserva del proceso. "Todo empieza a encajar", se ha limitado el letrado.