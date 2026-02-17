La exposición 'Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra' incorpora una pieza original de 1883

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, sujeta una pieza original de Antonio de Torres en el Museo de la Guitarra. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra' ha incorporado este martes la pieza original de 1883 'Torres SE46', la cual podrá apreciarse junto con el resto de la muestra hasta el próximo mes de agosto en el Museo de la Guitarra de Almería.

La alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, ha exhibido este instrumento que fue construido en el taller en el que trabajaba el lutier almeriense, según ha explicado el Consistorio en una nota.

"Nos congratula, enormemente, recepcionar esta guitarra que se hizo en La Cañada hace más de 140 años", ha asegurado la regidora, quien ha estado acompañada del delegado territorial de Cultura, Juan José Alonso; el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca; el comisario de la exposición, Pepe Zapata; y el restaurador de dicha guitarra, Aarón García Ruiz.

La guitarra pertenece al Centro de Documentación Musical de Andalucía, adscrito a la Biblioteca de Andalucía desde el año 2004. La guitarra fue restaurada inicialmente por el guitarrero granadino Antonio Marín Montero y posteriormente por García Ruiz.

La pieza se ha incorporado para "enriquecer" y "complementar" una de las exposiciones "más ambiciosas de cuantas se han mostrado en este espacio museístico desde su apertura en el año 2013", según Vázquez.

En el momento de su restauración, se aprovechó para hacer un estudio profundo del instrumento con numerosas fotografías, radiografías, tomografía axial computerizada, estudio de luz ultravioleta, microscopio y el levantamiento de un plano tamaño 1:1.

El estudio de la pieza "ha posibilitado la elaboración de varias copias fieles, con los mismos materiales, las mismas dimensiones, las técnicas constructivas y el barniz consistente del original", según ha explicado la alcaldesa.

La guitarra pertenecía a una familia andaluza que tocaba música tradicional, de modo que ha conservado incluso las cintas de colores que suelen llevar los instrumentos de rondallas populares. También se le había añadido un 'golpeador' de material sintético que no era utilizado habitualmente por De Torres en sus guitarras.

"No era la guitarra de un concertista. Era una guitarra que acompañaba la vida de la gente en sus momentos de alegría y descanso. Una guitarra que, seguramente, tuvo más calle que escenario", ha incidido la regidora.

Los materiales del instrumento son pino abeto para la tapa, caoba cubana para los aros y el fondo, cedro de Honduras en el mástil y palo santo de Río en el diapasón. "Podemos decir que son magníficas maderas, pero baratas, consiguiendo una excelente respuesta acústica con el menor presupuesto posible". El tamaño de la caja es un poco menor que la mayoría de instrumentos de De Torres, aunque el tiro de cuerdas (la distancia vibrante) es el habitual.

La alcaldesa ha invitado "a todos los almerienses y cuantos pasen por la ciudad a que contemplen esta guitarra, que admiren su belleza y la historia que contiene y que sientan la conexión viva con la Almería del pasado, con el inmortal genio de Antonio De Torres y con el alma de cuantos han sabido hacer de la guitarra una fuente inagotable de emociones".

Por su parte, el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, ha destacado que "desde la Junta nos sentimos profundamente orgullosos de poder formar parte de este merecido tributo a un auténtico maestro artesano almeriense".

El comisario de la muestra, Pepe Zapata, ha reconocido el trabajo de dos personas, Carlos González y Aarón García, para llevar adelante una exposición "que tiene como base el siglo XIX, un siglo que fue el de la Revolución Industrial, pero, como una paradoja, Antonio de Torres y el resto de maestros artesanos usaron las técnicas artesanas".

Zapata ha explicado que "lo artesanal no quitó que fuese el gran siglo de la innovación para conseguir los sonidos que tiene hoy en día la guitarra moderna, sin ese siglo los constructores no tendrían los parámetros con las calidades que tenemos".

El restaurador Aarón García ha resaltado que "cuando se restaura un instrumento antiguo, normalmente se pierde mucha información; ahora la moderna organología y los institutos internacionales, aconsejan que toda restauración que se realice de un instrumento, sea reversible".

Además, ha explicado, "lo que se viene haciendo desde finales del siglo XX y principios del XXI es una elaboración de copias con los materiales más parecidos a los originales y con las mismas dimensiones de todas las piezas de los instrumentos".

El acto ha concluido con la actuación del guitarrista de origen holandés, Mark Samama Jensen, discípulo del músico, arreglista y compositor austríaco Wilfen Lieske. El artista ha interpretado, con la propia guitarra de Antonio De Torres, 'Canción Amatoria', una pieza de Emilio Pujol, compositor y artista catalán que fue uno de los grandes descubridores de Antonio de Torres.

CONCIERTO DE JOSÉ CARLOS LLINARES

El próximo 20 de febrero, el Museo de la Guitarra acogerá a partir de las 21,00 horas un concierto con el guitarrista José Carlos Llinares. Dicho concierto servirá para que todos los asistentes escuchen tanto esta guitarra original de Antonio De Torres como la réplica de Aarón García. La entrada es gratuita hasta completar el aforo total del espacio.

La actividad forma parte de la muestra inaugurada el pasado mes de diciembre y que podrá visitarse hasta el próximo 25 de agosto. Se trata de una exposición con la que se redefine la comprensión del legado del maestro lutier almeriense, cuya revolución artesanal sentó las bases de la guitarra moderna universal.

La exposición tiene como objetivo comparar la guitarrería española con las escuelas europeas del siglo XIX y sus orígenes, proponiendo entender a De Torres como una figura universal desde una perspectiva contemporánea, situándolo no solo como artesano, sino como diseñador e innovador en la historia de la música.

Antonio de Torres Jurado (1817-1892) transformó de manera definitiva el diseño de la guitarra, estableciendo los criterios constructivos y sonoros de este instrumento.