Una exposición de 'Ideal' recorre 14 grandes proyectos que han transformado Almería durante los últimos 25 años

Representantes del Ayuntamiento de Almería y del diario 'Ideal' durante la inauguración de la exposición 'Almería, una revolución urbanística muy viva' en el Parque de la Estación. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Estación acoge desde este jueves la exposición 'Almería, una revolución urbanística muy viva', una muestra organizada por el diario 'Ideal' que reúne 30 paneles distribuidos en 15 expositores y recorre 14 grandes proyectos que han transformado la ciudad durante los últimos 25 años.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la exposición, que podrá visitarse hasta otoño, parte de los hitos que marcaron un "punto de inflexión" en 2005 y repasa transformaciones como la recuperación del Cerro de San Cristóbal, la desaparición de la Central Térmica de El Zapillo y la rehabilitación de la Plaza Vieja.

Además, aborda actuaciones recientes como la ejecutada en el antiguo cine Katiuska, en el barrio de Pescadería, y otras próximas a finalizar, como el Paseo de Almería o el soterramiento de las vías del tren para la llegada de la Alta Velocidad.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha agradecido, en nombre del Consistorio, que 'Ideal' haya planteado esta retrospectiva sobre la "transformación vital" de la ciudad, impulsada por el Consistorio con el apoyo del resto de administraciones públicas.

La edil ha destacado que Almería vive un "momento apasionante", con un proyecto integral de transformación que debe ilusionar a la ciudadanía. Según ha señalado, este proceso no se limita a las obras, sino que también puede contribuir a crear un tejido productivo más próspero, a afianzar población y a lograr que más personas quieran vivir en la capital y formar parte de ese "sueño colectivo".

Por ello, ha invitado a almerienses y visitantes "a visitar y conocer esta transformación y a participar en estos proyectos para sentirse orgullosos de su ciudad".

Asimismo, Cabrera ha asegurado que "Almería tiene muchas fortalezas, muchísimo futuro" y que la exposición permite comprobarlo mediante un recorrido por todo lo que se ha realizado durante los últimos 25 años. "Pero sin duda, lo que más ilusiona de la ciudad es todo lo que está por venir", ha aseverado.

PROYECTOS TRANSFORMADORES

La exposición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y con el patrocinio de empresas e instituciones como Cajamar, Aena, Nila y la Universidad de Almería (UAL).

El delegado de 'Ideal' en Almería, Miguel Cárceles, ha explicado que la exposición pretende mirar al pasado para comprobar cómo la ciudad ha cambiado de forma radical durante el último cuarto de siglo y se ha convertido en una Almería "más habitable y mucho mejor para vivir".

"Todos los proyectos ejecutados, que en el día a día parecen lentos, han ayudado a proyectar una Almería mejor, no solamente en el ámbito urbanístico, sino también en el económico y en el social", ha añadido.

Por su parte, el comisario de la exposición, José María Granados, ha destacado que, mientras los periodistas han escrito la historia de Almería durante los últimos 25 años, la ciudad, "lejos de envejecer, ha rejuvenecido". Además, ha señalado que hace 50 años, cuando la ciudad ni siquiera contaba con alcantarillado, "era difícil soñar que en tan solo medio siglo se avanzara de esta manera".