La FAAM llama en Almería a combatir el abuso, la soledad y el edadismo en las personas mayores

Usuarios, representantes institucionales y miembros de la FAAM durante la lectura del manifiesto en Almería. - FAAM

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha conmemorado este lunes el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez con la lectura del Manifiesto por el Buen Trato a Nuestros Mayores.

La iniciativa ha servido para llamar a combatir el abuso, la soledad no deseada y el edadismo, así como a proteger los derechos de las personas mayores y a promover una sociedad más respetuosa, inclusiva y comprometida con su bienestar, según ha trasladado la federación en una nota.

El acto se ha celebrado en el Centro de Intervención Temprana en Alzhéimer y otras Alteraciones Neurológicas de FAAM, ubicado en el Paseo Marítimo de la capital, y ha reunido a usuarios, familiares, profesionales y representantes institucionales en una jornada centrada en la defensa de sus derechos.

Uno de los momentos "más emotivos" de la mañana ha sido la lectura del manifiesto a cargo de dos usuarios del centro, Jesús Martín López y Carmen Martínez Hidalgo. Sus compañeros han escuchado un texto en el que se reivindica la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores, especialmente de aquellas que conviven con una discapacidad o una situación de dependencia.

El documento alerta sobre "la necesidad de erradicar cualquier forma de maltrato, combatir el edadismo, prevenir la soledad no deseada y garantizar entornos seguros y accesibles para todas las personas".

Durante su intervención, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado el "papel esencial" que desempeñan las personas mayores dentro de la sociedad almeriense. "Las personas mayores son un soporte básico de la familia y la ciudad de Almería en su conjunto. Por eso, hay que cuidarlas y protegerlas", ha señalado.

Laynez ha explicado que, con motivo del Día Mundial, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para que los almerienses tomen conciencia, que estará visible del 8 al 22 de junio en los 28 mupis del mobiliario urbano informativo y que también ha podido verse desde el 1 de junio hasta este lunes, 15 de junio, en los mupis digitales, además de haberse compartido en redes sociales.

La edil ha apuntado además que el Ayuntamiento ofrece programas de ayuda a domicilio y talleres de envejecimiento activo, baile y otras propuestas culturales y de ocio "para favorecer la convivencia y evitar la soledad no deseada entre las personas mayores".

Por su parte, el presidente de FAAM, Valentín Sola, ha señalado que "una sociedad que cuida a sus mayores es una sociedad que se respeta a sí misma" y ha advertido de que no se puede permitir que "el abuso, la indiferencia o la soledad no deseada formen parte de la vida de quienes han construido el presente que hoy disfrutamos".

"Desde FAAM defendemos un envejecimiento activo, participativo y digno, en el que las personas mayores sigan siendo protagonistas de sus propias decisiones y continúen aportando su experiencia y conocimiento a la comunidad. El buen trato debe convertirse en un compromiso permanente de todos", ha trasladado.

CERCA DE 1.500 PERSONAS ATENDIDAS A DIARIO

La conmemoración de este día se enmarca en el trabajo que FAAM desarrolla durante todo el año a través de una red de centros y servicios especializados dirigidos a las personas mayores y personas en situación de dependencia.

La entidad atiende diariamente a cerca de 1.500 personas a través de los distintos recursos que gestiona en la provincia y cuenta con una red de centros especializados en envejecimiento activo, atención a la dependencia, alzhéimer y otras alteraciones neurológicas.

Entre ellos figuran el Centro de Día Especializado en Alzhéimer Paseo Marítimo, el Centro de Día Las Salinas y Antonio Sáiz López, así como el Centro de Día Ana María Díaz Plaza, en la capital almeriense, y otros recursos similares ubicados en municipios como Los Gallardos, Pulpí y Antas, donde la entidad mantiene la ampliación de su capacidad de atención para dar respuesta a una demanda creciente derivada del envejecimiento de la población.

A estos recursos se suma el Centro de Intervención Temprana en Alzhéimer y otras Alteraciones Neurológicas, escenario de la jornada de este lunes, donde se desarrollan programas especializados orientados a la estimulación cognitiva, el mantenimiento de capacidades, la prevención del deterioro funcional y el acompañamiento a las familias cuidadoras.

El trabajo desarrollado por la federación se fundamenta en un modelo de atención centrado en la persona, que apuesta por la autonomía, la participación activa y el respeto a los proyectos de vida individuales, con el objetivo de que las personas mayores "puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible y con la mejor calidad de vida".

Uno de los mensajes centrales del manifiesto ha sido "la necesidad de reforzar los recursos y apoyos que permitan a las personas mayores seguir tomando decisiones sobre su propia vida, participar activamente en la comunidad y acceder a una atención integral, cercana y de calidad".

A través de este manifiesto, FAAM ha hecho un llamamiento a instituciones, organizaciones sociales, profesionales, familias y ciudadanía "para fortalecer la protección de las personas mayores y avanzar hacia una cultura del buen trato que erradique cualquier forma de abuso o discriminación por razón de edad".

La entidad ha recordado que el maltrato hacia las personas mayores no siempre es visible y puede manifestarse de múltiples formas, desde el abuso físico, psicológico o económico hasta la negligencia, la desatención o el aislamiento social.

También ha alertado sobre el impacto de los prejuicios asociados a la edad y la discapacidad, "factores que incrementan el riesgo de exclusión y vulnerabilidad de muchas personas mayores".

Por ello, considera "imprescindible" mantener acciones de sensibilización, programas de envejecimiento activo, iniciativas intergeneracionales y recursos especializados que contribuyan a "construir una sociedad más justa, inclusiva y comprometida con quienes han dedicado toda una vida a contribuir al desarrollo de las comunidades".