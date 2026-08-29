Familias, naturaleza y ajedrez se dan cita en Almería bajo la sombra del Parque Nicolás Salmerón

Participantes del XII Torneo de Promoción Indalo de Ajedrez, una de las propuestas incluidas en la programación de la Feria Deportiva de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naturaleza, ajedrez y familia se han dado la mano en el Parque Nicolás Salmerón con motivo del XII Torneo de Promoción Indalo de Ajedrez, una de las propuestas incluidas en la programación de la Feria Deportiva de Almería.

El arbolado del parque, convertido en un particular techo natural, proporcionó sombra a jugadores y acompañantes durante una jornada que volvió a demostrar que el deporte de las 64 casillas también puede ser una actividad compartida por familias completas y disfrutada al aire libre, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Organizado por el Club Indalo, el torneo reunió a 78 participantes de distintas edades, que afrontaron partidas rápidas con un ritmo de ocho minutos para cada jugador. Esta modalidad imprime dinamismo a la competición y obliga a los ajedrecistas a combinar estrategia, capacidad de anticipación y rapidez en la toma de decisiones.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha destacado que "la Feria Deportiva vuelve a demostrar que el deporte en Almería tiene muchas formas y que el ajedrez ocupa un lugar propio dentro de esta programación".

En este sentido, ha valorado "la posibilidad de sacar el tablero de las salas y llevarlo a un espacio tan emblemático como el Parque Nicolás Salmerón, donde se unen actividad deportiva, naturaleza y convivencia familiar".

El presidente del Club Indalo, David Hernández Marín, ha subrayado "la satisfacción" por la respuesta de los participantes y el ambiente vivido durante el torneo. "Es una jornada pensada para promocionar el ajedrez y acercarlo a todo el mundo, especialmente a los más jóvenes, pero también para disfrutarlo en familia", ha destacado.

También Hernández ha resaltado el valor de celebrar la competición al aire libre, "en un entorno de sombra y naturaleza que hace que la experiencia sea todavía más agradable".

Entre los participantes se encontraba Amin Debagh, una de las jóvenes promesas del ajedrez andaluz. Campeón de Andalucía y situado en el Top 10 nacional en la categoría sub-14, afronta el ajedrez con la misma disciplina con la que estudia y se prepara para su futuro.

"Entreno todos los días", ha explicado el joven, que tiene claro que quiere ser médico, aunque considera que el ajedrez también le aporta herramientas importantes para ese camino. "Me ayuda mucho con la agilidad mental", ha dicho.

Más allá de los resultados de cada partida, el torneo volvió a poner de manifiesto el carácter transversal del ajedrez, capaz de reunir a diferentes generaciones alrededor de un tablero.