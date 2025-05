Fátima Herrera trabajará como nueva portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería por crear una "alternativa" al PP

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Fátima Herrera va a ser la nueva portavoz de la formación en el Consistorio almeriense, desde donde ha trasladado su intención de trabajar para ofrecer a los ciudadanos "un proyecto que realmente puedan considerar como una alternativa al Partido Popular", que gobierna con mayoría absoluta pero cuyo proyecto ve "totalmente agotado" tras más de 20 años al frente del Consistorio.

Así lo ha trasladado Herrera en un encuentro con los medios después de que la hasta ahora portavoz socialista y candidata a la Alcaldía, Adriana Valverde, anunciara que renunciaba al cargo pero no a su acta de concejal, de forma que se mantendrá en el grupo municipal en el que Raúl Enríquez asume las labores de viceportavoz y Carmen Aguilar las de secretaria.

Herrera, quien ha valorado el trabajo de Valverde, ha señalado que ella misma había trasladado su intención de dejar la portavocía del grupo porque lo que, tras los últimos procesos orgánicos, la comisión ejecutiva ha apostado por ella para asumir dicha tarea, si bien ha evitado pronunciarse si este es o no el primer paso para ser la próxima candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería.

"Eso ahora mismo no toca. Ahora mismo solamente me voy a centrar en trabajar por la ciudad, en trabajar en el grupo, en escuchar a los vecinos y cuando llegue ese momento, ya se verá", ha apuntado la nueva portavoz socialista, quien ha señalado además que no existe una "fecha exacta" para adoptar una decisión que, por otra parte, podría incluir un proceso de primarias interno de darse más de un candidato. "Es en lo último que estamos pensando en el grupo municipal", ha recalcado justo cuando restan dos años para las próximas elecciones municipales.

La edil ha apuntado que ya ha solicitado una cita para reunirse con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), a fin de trasladarle personalmente su nuevo cargo y poder abordar de forma conjunta algunos "temas importantes para la ciudad", si bien se ha mostrado muy crítica con su gestión.

Para Herrera, el actual equipo de gobierno "hace agua por todas partes", "no para de poner parches" y "parece estar más preocupado por el 'postureo', por las fotos y por las redes que por gestionar realmente esta ciudad" en base a los "pésimos servicios públicos" que se ofrecen y el "abandono" que se observa en barrios y en limpieza, lo que es "un problema ya endémico de esta ciudad".

En esta línea, ha criticado los dos años de gobierno local marcados por una subida de distintos impuestos. "Los almerienses merecen una alcaldesa que no piense que los ciudadanos son un cajero automático para pagar sus caprichos, que piense en sus intereses y, como mínimo, que no les mienta", ha destacado la nueva dirigente socialista.

A su juicio, "lo más sangrante es que para compensar esa mala gestión del dinero público haya subido el IBI, una media de 100 euros por vivienda, el agua un 34 por ciento, las instalaciones deportivas, y el último el sablazo que nos va a pegar con la basura, a pesar de haber prometido que no subiría los impuestos".

"Estos últimos dos años están siendo negros para la economía de las familias almerienses y lo que no se entiende es que luego dejen mas de 60 millones de euros del presupuesto sin gastar; eso sí las partidas destinadas al 'postureo' de alcaldesa esas se ejecutan al céntimo", ha remarcado.

Herrera ha criticado la pérdida de subvenciones para proyectos como el Cine Katiuska o la remodelación del Mercado de los Ángeles mientras que, de otro lado, el equipo de gobierno se dedica a "despilfarrar dinero público en caprichos", entre los que ha apuntado la remodelación del Paseo de Almería, que es una "obra innecesaria" en la que "lo único que van a hacer es cambiar el suelo" con once millones de euros.

Según la nueva portavoz socialista, "tenemos una alcaldesa que gobierna de espaldas a la ciudadanía, desconectada completamente de la realidad y deslumbrada por los flashes, a base de rodillo y sin tener en cuenta lo que los almerienses quieren", según ha manifestado a la hora de criticar la baja participación social para adoptar decisiones así como las contrataciones en materia de comunicación y publicidad que se ejecutan por cada área municipal.

"ACTIVISTAS EN LOS BARRIOS"

Herrera, quien ha asegurado que asume su nuevo cargo "con enorme orgullo e ilusión", ha animado a los almerienses a sumarse a su proyecto, "convirtiéndose en activistas de sus respectivos barrios" para conseguir que "aquellas carencias que llevan años soportando puedan ser atendidas".

"Está muy claro que el PP está frenando nuestro desarrollo y Almería no avanza como podría, al igual que la zona metropolitana, donde actualmente se concentra la mayor población infantil de la provincia", ha dicho antes de dar cuenta que la vivienda, el impulso al comercio y la atención a la infancia marcarán parte de su acción municipal.

Con ello, ha insistido en que "la única alternativa seria en nuestra ciudad es el Partido Socialista" puesto que si bien Almería "avanza", lo hace "gracias al esfuerzo, al talento y a la capacidad de superación de los almerienses, no gracias al apoyo de los sucesivos equipos de gobierno del PP, que aparte de abrir y cerrar las mismas calles y cambiar las losas del Paseo de vez en cuando, no saben hacer otra cosa".