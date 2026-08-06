La Feria de Almería recupera el protagonismo del Paseo en una edición con más de 150 actividades para todos los públicos

Fotografía familiar de la presentación de Feria y Fiestas de Almería, con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria y Fiestas de Almería en honor a la Santísima Virgen del Mar se celebrará del 21 al 29 de agosto con más de 150 actividades y recuperará el Paseo como uno de los principales escenarios de la Feria del Mediodía, en una edición repartida entre el centro y el recinto ferial que estrenará una portada inspirada en la Casa de las Mariposas, reorganizará las casetas y ampliará las medidas de inclusión, accesibilidad y control del ruido.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presentado este jueves el programa oficial durante un acto celebrado en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), amenizado por el grupo de baile Rocío Moreno, Judith Alférez y Fusión de Barrio.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, a la presentación han asistido miembros de la Corporación municipal, representantes institucionales, colectivos sociales, culturales, vecinales y empresariales, patrocinadores y trabajadores municipales que han participado en la organización.

Vázquez ha señalado que las fiestas constituyen "el mejor escaparate de una ciudad orgullosa de sus tradiciones, de su hospitalidad y de la profunda transformación que está viviendo" y ha agradecido el trabajo de las diferentes áreas municipales durante los últimos meses para afrontar "uno de los mayores retos organizativos que afronta el Ayuntamiento cada año".

"La Feria la hacemos entre todos los almerienses. Es mucho más que una semana de celebración; es la oportunidad de mostrar a quienes nos visitan lo orgullosos que estamos de nuestra ciudad y de compartir con ellos nuestra forma de entender la convivencia, nuestras tradiciones y nuestra hospitalidad", ha afirmado.

Puerta de Purchena contará con una miniportada de Feria y acogerá la inauguración oficial de la Feria del Mediodía. Esta contará con siete ambigús distribuidos en cinco espacios del centro: el Mirador de la Rambla, la plaza 'Tomatito', la plaza Pablo Cazard, la plaza de las Flores y la plaza Virgen del Mar.

La Feria de 2026 estrenará también una portada monumental inspirada en la Casa de las Mariposas, que se instalará frente a la calle Acebo. Este espacio acogerá el pregón y el encendido extraordinario del alumbrado durante la noche del viernes 21 de agosto.

La portada tendrá 22,5 metros de altura, 27 metros de anchura, más de 71 toneladas de peso y 150.800 puntos de luz LED. El recinto contará con más de 632.000 puntos de iluminación LED, mientras que otros espacios de la ciudad dispondrán de 60.000 farolillos y el remodelado Paseo incorporará nuevos elementos decorativos y un 'photocall'.

El Consistorio reorganizará, además, la disposición de las casetas dentro del recinto ferial para optimizar los espacios y facilitar la incorporación de un mayor número de instalaciones, especialmente de carácter tradicional.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y CONTROL DEL SONIDO

El Ayuntamiento ampliará las iniciativas destinadas a facilitar la participación de todas las personas y reforzará especialmente las actividades dirigidas a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

La programación infantil y familiar incorporará actividades adaptadas, espacios sensoriales y experiencias específicas para favorecer una participación segura y cómoda. Estas medidas se sumarán a los recursos de accesibilidad, las actividades inclusivas, la señalización adaptada mediante 'Navilens GO' y los Puntos Violeta que estarán presentes durante toda la Feria.

Otra de las novedades será la implantación, por primera vez, a iniciativa municipal, de un sistema unificado de monitorización y control del sonido que permitirá limitar las emisiones acústicas de las atracciones, los conciertos y los espectáculos mediante tecnología de alta precisión.

La Feria también batirá un récord con la distribución de 35.000 abanicos solidarios, casi el doble que el año pasado. El reparto tendrá lugar el 18 de agosto en la Plaza Vieja, el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, el Mercado de La Cañada y el Edificio Telvent de El Toyo.

El cartel anunciador de esta edición, titulado 'Dulces recuerdos', es obra del diseñador Rubén Lucas García y ha sido elegido mediante votación popular entre las 44 propuestas presentadas al concurso.

TRADICIÓN, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA

La programación mantendrá las principales citas tradicionales de las fiestas en honor a la Virgen del Mar, como el pregón, la ofrenda floral, la solemne procesión de la Patrona, la conmemoración de Los Coloraos, la Batalla de Flores, los Gigantes de Feria y la Feria Taurina.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería (UAL), Fátima Pérez, será la oradora del acto de Los Coloraos. La Batalla de Flores contará con 14 carrozas y durante su recorrido se lanzarán entre los asistentes 30.000 claveles rojos y blancos.

Las actividades dedicadas a las tradiciones almerienses incluirán una exposición monográfica sobre indumentaria tradicional, exhibiciones de baile y folclore, muestras etnográficas y otras propuestas destinadas a conservar y divulgar el patrimonio cultural e histórico de Almería.

Alfaralmería alcanzará su XXXIV edición con la participación de 29 alfareros y la instalación de 32 jaimas destinadas a la exposición, la venta, los talleres y las actividades divulgativas.

La programación se completará con el Encuentro de Gastronomía Almeriense en la Plaza de las Velas, actividades infantiles, homenajes a mayores y mujeres, concursos, exposiciones, exhibiciones y propuestas distribuidas por toda la ciudad.

MÁS DE 60 ARTISTAS EN EL COOLTURAL FEST

La música tendrá uno de sus principales referentes en una nueva edición del Cooltural Fest, que reunirá durante varios días a más de 60 artistas en el Recinto de Conciertos del Ferial.

El cartel contará, entre otros, con Lori Meyers, Ana Torroja, David Bisbal, Hombres G, Rigoberta Bandini, La Pegatina, León Benavente, La Plazuela, La M.O.D.A., Rusowsky, Sidecars, Sexy Zebras y la artista almeriense Vera GR.

El recinto acogerá también el 28 de agosto el espectáculo de música electrónica y flamenco del Dúo Mëstiza y el día 29, un concierto gratuito de Álvaro de Luna hasta completar aforo.

La oferta musical incluirá además los conciertos de la Caseta Municipal, actuaciones en el centro y el casco histórico, la programación de la Banda Municipal de Música y el concierto especial de Feria de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

CERCA DE 300 EFECTIVOS Y OCHO RUTAS DE AUTOBÚS

El dispositivo de seguridad movilizará cerca de 300 efectivos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que contarán con el refuerzo de la unidad canina, el GRIP, la vigilancia aérea mediante drones y un Puesto de Mando Avanzado ampliado.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento ocho rutas especiales de autobús cubiertas por 26 vehículos. El dispositivo se completará con el servicio de taxis y más de 65.000 metros cuadrados de aparcamiento alrededor del recinto ferial.

La programación taurina estará compuesta por tres festejos con la participación de Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, José María Manzanares, Daniel Luque, Sebastián Castella y Diego Ventura.

La corrida del sábado 29 de agosto tendrá carácter extraordinario y conmemorará el 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Mar. Asimismo, se entregará el Capote de Paseo al triunfador de la Feria Taurina de 2025, Pablo Aguado.

La regidora ha invitado a los ciudadanos "a vivir intensamente una Feria que vuelve a demostrar que Almería sabe celebrar como nadie sus fiestas en honor a la Virgen del Mar, una Feria que mira al futuro sin perder sus raíces y que solo tiene sentido si la disfrutamos juntos, con responsabilidad, respeto y orgullo de ciudad".