Fernández-Pacheco asegura que el PP de Almería "está preparado" para un 2026 "clave" para la provincia y Andalucía

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial. - PP DE ALMERÍA

VÍCAR (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado este jueves en el Comité Ejecutivo Provincial que se ha celebrado en Vícar que el PP de la provincia "está preparado" para afrontar un año 2026 que será "importante no solo para el partido, sino especialmente para los almerienses y para el conjunto de los andaluces", en un contexto marcado por la celebración de elecciones autonómicas.

Fernández-Pacheco ha remarcado que el PP "cuando gobierna, lo hace para todos, buscando soluciones y velando por el interés general de los almerienses a los que no vamos a fallar". En su intervención, según ha detallado el partido en una nota, ha asegurado que la provincia "se está jugando mucho en los próximos años", y ha advertido que el reto es que "Almería siga en el centro de las decisiones políticas o volver al ostracismo". En este sentido, ha reafirmado el compromiso del PP de "seguir siendo útil a los ciudadanos en todos y cada uno de los rincones de la provincia".

El presidente del PP almeriense ha subrayado que la formación política seguirá "escuchando a los almerienses, gobernando para todos y buscando soluciones a los problemas", porque, según ha señalado, "somos el gran instrumento con el que cuenta la provincia para defender el interés general y el PP no va a fallar a los almerienses".

Fernández-Pacheco ha puesto en valor el modelo de gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha definido como "un presidente que ha convertido Andalucía en un territorio líder en empleo, oportunidades y prosperidad, sin confrontar, sin dividir y sin polarizar, gobernando para todos".

Frente a ello, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la vicepresidenta María Jesús Montero, acusándolos de haber "materializado hoy un modelo de financiación injusto que garantiza la desigualdad entre españoles". Asimismo, ha calificado la imagen de Sánchez con Oriol Junqueras como "la foto de la vergüenza", afirmando que supone "un insulto para Andalucía y para todos aquellos socialistas que alguna vez creyeron en la igualdad de oportunidades entre territorios". "¿Vamos a permitir que el futuro de nuestra tierra lo decidan los independentistas catalanes?", ha preguntado.

"El futuro de Andalucía lo vamos a decidir los andaluces y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, convertirnos en una comunidad de segunda", ha afirmado, insistiendo en que "eso es lo que está en juego en las próximas elecciones". En este contexto, ha defendido que Almería será "el mascarón de proa del freno a los populismos, tanto de izquierdas como de derechas, y un ejemplo de lo que el PP puede aportar a España y a Andalucía".

Fernández-Pacheco ha contrapuesto "el caos, la inestabilidad y la ingobernabilidad" con la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, destacando actuaciones en la provincia como "la puesta en marcha de la Facultad de Medicina, la transformación del Hospital Torrecárdenas, el futuro hospital de Roquetas de Mar, nuevos centros de salud en municipios como Macael, El Ejido, Almería capital, Vícar y próximamente Benahadux, así como nuevos centros educativos, el impulso definitivo a la Autovía del Almanzora y la inversión de más de 10 millones de euros en la Alcazaba o la rehabilitación del Castillo de Vélez Blanco".

Asimismo, ha hecho hincapié en las políticas de agua, que ha calificado como "fundamentales para que la economía de Almería funcione y para que nuestros pueblos tengan vida". En este sentido, ha denunciado que "los socialistas no han traído a la provincia ni un solo litro de agua", señalando el abandono de la desaladora de Carboneras, los incumplimientos con la desaladora del Almanzora o el depósito de agua de Roquetas de Mar.

Además, el presidente del PP de Almería ha anunciado que el partido intensificará su trabajo en la provincia. "Vamos a salir a la calle, vamos a escuchar a los almerienses y vamos a seguir siendo el principal instrumento con el que cuenta esta provincia", ha concluido.

NUEVA SEDE DEL PP EN VÍCAR

Asimismo, el presidente del PP de Almería ha inaugurado la sede del partido en Vícar, un espacio que será punto de encuentro al servicio de los ciudadanos. Ramón Fernández-Pacheco, que ha estado acompañado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Manuel Manzano, concejales, afiliados y simpatizantes, así como numerosos miembros del Comité Ejecutivo Provincial, ha destacado que el PP de Vícar, al igual que el resto de sedes de la provincia de Almería, tiene como principal objetivo "ser útil a los ciudadanos, apostando por un proyecto político centrado en la escucha, la cercanía y la búsqueda de soluciones reales a los problemas de los vecinos".

"El PP es una gran familia y esta nueva sede nace con la vocación de ser un espacio con las puertas abiertas a todos los vecinos, sean quienes sean y vengan de donde vengan, en el que se escuche a la ciudadanía y se dé respuesta a sus inquietudes", ha manifestado. La apertura de esta sede representa, según han señalado, "el primer paso de un camino que debe conducir a la victoria electoral en la provincia en las próximas elecciones autonómicas".

El presidente del PP ha defendido la necesidad de que la provincia siga "en el centro de las decisiones políticas con Juanma Moreno" y no vuelva "al olvido, ni al maltrato de los gobiernos socialistas". Además, ha señalado que "esta familia política va a estar a la altura, va a dar la talla y va a seguir representando a Almería, como la provincia se merece".

Por último, ha avanzado que los próximos meses serán de "mucho trabajo y también de mucha ilusión", un camino que según ha señalado, "debemos recorrer unidos" y que confía en que concluyan "con alegría y con el respaldo mayoritario de los almerienses".