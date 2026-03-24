Fernández-Pacheco espera una participación "masiva" en unas elecciones a las que el PP llega "preparado"

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado este martes la convocatoria de elecciones autonómicas anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para el próximo 17 de mayo; una fecha a la que el partido llega "perfectamente preparado" y en la que espera una participación "masiva".

En una nota, el presidente provincial del PP ha considerado que el 17 de mayo es "una fecha idónea" que favorecerá una "amplia participación de los andaluces". "Estamos convencidos de que será una jornada en la que la participación será masiva, y eso es lo que todos buscamos", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha asegurado además que el partido afronta esta cita electoral "perfectamente preparado", de modo que hasta la llegada de los comicios, cada uno de sus miembros "continuará al frente de sus responsabilidades, dando lo mejor en beneficio de la provincia de Almería".

Ha apuntado que Andalucía llega a esta convocatoria tras "completar" una legislatura de cuatro años en la que "se ha consolidado la vía andaluza como un modelo de moderación, estabilidad y serenidad".