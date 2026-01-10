Fernández-Pacheco solicita al alcalde de Garrucha (Almería) que se cumpla el acuerdo de investidura

Imagen de archivo del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha pedido este sábado en declaraciones a los medios al alcalde de Garrucha (Almería), Pedro Zamora Segura, que cumpla con el acuerdo de investidura firmado tras las elecciones municipales de 2023, en el que se establecía una alternancia en la alcaldía.

A este respecto, el consejero ha asegurado que el PP de Almería es "un partido serio" y ha solicitado a Zamora que ceda la alcaldía, puesto que los acuerdos "están para cumplirlos", y en el caso de que no se cumplan "nos veremos obligados a establecer las medidas internas que sean necesarias".

En este sentido, ha defendido la "credibilidad" del PP de Almería, la "seriedad a la hora de suscribir pactos" y la "fiabilidad" que tienen que ofrecer, tanto al resto de formaciones políticas como a los habitantes de Garrucha.

En suma, el Presidente del PP de Almería y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno andaluz, ha apuntado que los garrucheros y los almerienses están "por encima" de cualquier otra consideración".