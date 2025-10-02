El festival Mojácar 5 Estrellas arranca este viernes su ciclo de conciertos y alta gastronomía

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Mojácar 5 Estrellas va a comenzar este viernes su segunda edición en la que los amantes de la cocina de primer nivel y de la música en directo podrán disfrutar el cartel que comparten grandes chefs españoles y artistas como Iván Ferreiro, Michael Foster o Marela.

El evento arrancará con el concierto de Noelia Hernández, ganadora del Proyecto Vivero 2025, este viernes a partir de las 20,00 horas en la Fuente de Mojácar; un espectáculo de acceso libre y gratuito con el que abrir boca.

La jornada central, el sábado 4 de octubre, reunirá a un cartel de artistas y chefs de primer nivel, con actuaciones y propuestas gastronómicas que se desarrollarán en Macenas Resort Mojácar, cuyo recinto abrirá sus puertas a las 16,30 horas.

El sábado se perfila como el día grande del festival con la presencia de chefs como Ángel León (Aponiente y La Taberna del Chef), José Álvarez (La Costa), Cristóbal Muñoz (Ambivium) y Alba Martínez Hinojo (La Cala), cuyas degustaciones se saborearán a los ritmos de Iván Ferreiro, Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster.

El domingo 5 de octubre el festival se despedirá en la Playa de Mojácar con el vocal dj set de MIAH, una actuación gratuita que dará comienzo a las 12,00h, para poner punto y final a su segunda edición por todo lo alto. Con esta programación, Mojácar 5 Estrellas busca ofrecer un festival experiencial, "uniendo música y gastronomía en un entorno incomparable, y reafirma a Mojácar como destino cultural y turístico de referencia en el Mediterráneo".

Mojácar 5 Estrellas está organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar y está patrocinado por la Diputación de Almería, Costa de Almería, Sabores de Almería, Junta de Andalucía, Macenas, Estrella de Levante y los Pueblos Más Bonitos de España, además de Schweppes, Larios, Luxeapers, Ecoinver y Cupra Indalo Motor.