Finaliza en El Ejido (Almería) la restauración de las pinturas murales de las termas romanas de Murgi

Participantes en una visita al yacimiento arqueológico de Ciavieja, en El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de excavación y restauración desarrollados en el yacimiento de Ciavieja, en El Ejido (Almería), han finalizado con la recuperación y conservación de las pinturas murales de las termas de la antigua ciudad romana de Murgi y con nuevos avances en la investigación, conservación y puesta en valor del enclave.

Según ha informado el Ayuntamiento de El Ejido en una nota, las actuaciones se vinculan al proyecto de restauración de varios espacios excavados entre 2020 y 2022 y se han desarrollado de manera paralela a la nueva excavación arqueológica que el equipo de investigación de la Universidad de Almería (UAL) inició en mayo.

Ambos proyectos buscan mantener un "equilibrio entre la continuidad de las excavaciones urbanas y la correcta conservación de las estructuras exhumadas". Una vez alteradas sus condiciones originales después de permanecer siglos bajo tierra, los restos han quedado expuestos a impactos ambientales que requieren una intervención "rigurosa y especializada".

La restauradora Noemí Sánchez, profesional con amplia experiencia en actuaciones similares, ha dirigido los trabajos, que se han centrado especialmente en dos estancias del edificio termal parcialmente excavado.

Las intervenciones han incluido la consolidación estructural del muro sur de una de las salas y la recuperación y conservación de las pinturas murales descubiertas en excavaciones anteriores.

Las labores han consistido en la limpieza exhaustiva de la policromía conservada, la recogida de bordes y la fijación y consolidación del soporte murario, con el objetivo de "recuperar el esplendor original de las decoraciones y garantizar su adecuada conservación futura".

Las pinturas permanecen 'in situ', sobre las caras internas de los muros de una gran estancia termal parcialmente excavada entre 2020 y 2022. Uno de los objetivos de la nueva excavación es completar la exhumación de esta habitación, cuyas paredes estuvieron decoradas desde el pavimento hasta el techo con motivos pictóricos que "reflejan la suntuosidad original del espacio termal romano".

Las anteriores excavaciones permitieron documentar una "importante cantidad de fragmentos" de estucos pintados desprendidos de los muros. Por este motivo, se prevé que la intervención permita recuperar nuevos elementos decorativos que podrían someterse en el futuro a un "complejo proceso de restitución" para volver a mostrar la policromía murgitana.

Por otra parte, la ampliación hacia el norte de uno de los sondeos anteriores, realizada por la UAL, ha permitido documentar el perímetro completo de una pequeña estancia "cuyos muros huecos hacen pensar que se trataba de un espacio calefactado". En el centro se ha localizado una pequeña piscina de agua caliente o 'alveus', un elemento habitual en las termas romanas.

Mientras continúan las excavaciones, el yacimiento arqueológico de Ciavieja permanecerá abierto a las visitas guiadas durante los próximos meses, aunque las plazas ya están completas.