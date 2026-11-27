Firma del convenio colectivo del manipulado hortofrutícola en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal han suscrito este viernes el nuevo convenio colectivo de trabajo del sector de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de la provincia de Almería que, tras una extensa negociación, ha logrado incorporar subidas salariales para unos 30.000 trabajadores del sector a través de una novedosa fórmula que recupera como referencia el IPC pero, al mismo tiempo, evitará que posibles subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) absorban los incrementos.

Las partes han aplaudido el sistema retributivo acordado hasta 2030 a propuesta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) durante la firma del convenio en la sede de la Delegación de Empleo, donde han detallado que mediante un sistema de "suelo y techo" se garantizará que los salarios queden siempre por encima del SMI.

En esta línea, han explicado que si el SMI se congela o sube por debajo del 2,5 por ciento, el salario del convenio subirá igualmente un 2,5 por ciento cada año. No obstante, si el SMI sube por encima del 2,5 por ciento, el convenio aplicará ese incremento del SMI más un 0,5 por ciento. Para 2027, con un SMI ya situado un 5,3 por ciento por encima, este diferencial garantiza un 5,8 por ciento.

En cuanto al "techo", el acuerdo establece una revisión de las tablas salariales al alza cuando el IPC real supere la subida ya aplicada del SMI más el 0,5 por ciento pero con dos condicionantes: un límite máximo del 1,5 por ciento anual y sin generar atrasos.

Además de estas garantías salariales pactadas por las partes, también se ha acordado una reducción de la jornada máxima semanal, que baja de las 46 a las 44 horas con una distribución irregular del diez por ciento conforme al Estatuto de los Trabajadores, así como una mayor remuneración entre la hora 41 y 44, que se abonarán por encima de la hora ordinaria. El precio de la hora extraordinaria se incrementa de 10,55 euros a 14 euros.

El convenio incorpora un plus de transporte de 1,75 euros por día efectivo de trabajo y distintas mejoras en materia de contratación, garantías de las condiciones laborales, licencias y permisos, entre otras cuestiones.

No obstante, la parte social no ha conseguido añadir algunas reivindicaciones sindicales, como la recuperación del complemento de antigüedad para los nuevos trabajadores o la garantía de un salario mensual fijo con 40 horas semanales garantizadas.

UNA NEGOCIACIÓN "ENDIABLADA"

El presidente del CARL, José Manuel Gómez, ha expresado la "satisfacción" del órgano ante el desbloqueo de un convenio colectivo, que permenacía caducado desde diciembre de 2024, a través del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva de Andalucía.

"Era una negociación endiablada, dificilísima, pero se ha podido realizar, primero, porque se ha utilizado una técnica profesional de mediación de primer nivel y, segundo, porque las partes han tenido la inteligencia y la generosidad suficiente para sacar adelante este convenio", ha estimado Gómez.

Así, ha felicitado a las organizaciones empresariales y a los sindicatos por haber conseguido un acuerdo que afecta a una "pieza fundamental de la economía de la provincia y de toda Andalucía".

En la misma línea, el delegado territorial de Empleo, Amós García, ha señalado la "intensa negociación" y el "profundo diálogo" que se ha dado entre las partes hasta llegar a un "consenso". "Es muy buena noticia esta firma, porque le da estabilidad y certidumbre a nuestras empresas y a alrededor de 30.000 trabajadores de este sector", ha incidido.

"CERTIDUMBRE" Y "SEGURIDAD JURÍDICA"

Desde la parte empresarial, el gerente de Ecohal, Alfonso Zamora, ha celebrado el acuerdo alcanzado tras dos años de negociaciones para conseguir "estabilidad" y "seguridad jurídica". "Esa certidumbre es fundamental", ha dicho antes de agradecer la labor mediadora de los miembros del CARL ante un convenio "satisfactorio" en el que ambas partes "se dejan cosas en el tintero".

Por su parte, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, también se ha mostrado de acuerdo con el acuerdo que afecta a cerca de cien empresas que integran la entidad dentro de un sector que, según ha recalcado, ha sufrido un incremento de costes de entre un 25 y 30 por ciento en los últimos cuatro años.

"Cada vez los márgenes son más pequeños, cada vez tenemos más competencia de terceros países con salarios mucho más bajos en esos países de origen, y por eso el esfuerzo que, en este caso, han hecho las organizaciones empresariales para comprender y estar al lado de nuestros trabajadores ha sido grande", ha apuntado Fernández.

De otro lado, desde la parte social, la secretaria general de FICA-UGT, Francisca Ramírez, ha reconocido los frutos tras "dos años de negociación muy duros" en los que se ha amagado en varias ocasiones con una convocatoria de huelga que, finalmente, no se ha hecho "por responsabilidad". "Seguiremos en la lucha y seguiremos para que el convenio poco a poco vaya mejorando", ha afirmado.

El secretario general de Industria de CCOO de Almería, Máximo Arévalo, ha valorado los acuerdos que afectan a un elevado número de trabajadores, con especial presencia de mujeres y personas de origen extranjero. "Más allá de las mejoras laborales, esto es una conquista social", ha estimado ante un convenio con el que se vuelve a "dignificar" al sector "tan importante económicamente".