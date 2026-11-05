La Fiscalía alerta del aumento de la entrada de droga por la costa de Almería y pide más medios contra el narcotráfico

Archivo - Lancha tipo 'petaquera' localizada en la costa de Vera (Almería). - IGC - Archivo

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha alertado este jueves del aumento de la entrada de cocaína y hachís por la costa de Almería y ha reclamado más recursos humanos para combatir a unas organizaciones criminales cuyos medios, según ha advertido, superan a los disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales y fiscales.

Durante la inauguración del Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales, celebrado en Vícar (Almería), Tárrago ha explicado a preguntas de los periodistas que estas redes criminales están "más asentadas y más consolidadas en la Costa del Sol", aunque su actividad delictiva también se extiende a la costa almeriense, debido a su situación geográfica.

La fiscal superior ha explicado que hace aproximadamente un mes participó en una reunión de la mesa de seguimiento del plan de seguridad establecido en 2018 por el Ministerio del Interior, que comenzó en el Estrecho de Gibraltar y posteriormente se extendió a toda la costa andaluza, una ampliación sobre la que ha reconocido el "éxito" de este dispositivo.

En este sentido, ha destacado que se han reforzado las plantillas, aunque ha insistido en que "siempre es necesario más recursos personales, más recursos humanos". Tárrago ha añadido de que estas redes criminales llevan aparejadas, además del tráfico de drogas, "muchísimas más actividades delincuenciales".