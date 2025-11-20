La Fiscalía pide libertad con medidas para el presidente de Diputación de Almería tras su declaración judicial

Llegada de los detenidos por el caso 'Mascarillas' de Almería a la Ciudad de la Justicia. - Europa Press

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado libertad con medidas para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tras la declaración efectuada en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que investiga presuntas 'mordidas' a través de contratos con supuestas irregularidades a través de la institución provincial en la que es la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

Distintas fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press este extremo tras más de dos horas de declaraciones que se han iniciado minutos después de las 12,30 horas para escuchar a los cinco detenidos, entre los que también se encuentra el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

En este sentido, la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados. Solo la acusación que ejerce la representación letrada del PSOE ha solicitado la prisión preventiva a la espera de que el juez Eduardo Martínez Gamero adopte su decisión en un auto.

Entre los detenidos que ha llegado a la sede judicial sobre las 11,00 horas después de dos noches en dependencias policiales tras su arresto por los agentes de la UCO de la Guardia Civil también se encuentran el hijo del alcalde de Fines y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación de Almería.

La causa investiga supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Junto con los detenidos hay cinco investigados. Según las pesquisas, "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".