Fiscalía propone juicio para 14 acusados de formar una red de 'pateras taxi' con dos migrantes muertos en Almería

Archivo - Operación 'Flixita' de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería ha propuesto la apertura de juicio oral para 14 procesados por su presunta participación en una organización criminal ligada a una red de inmigración irregular mediante 'taxis patera' que trasladaban inmigrantes desde el norte de África hasta Almería, dos de los cuales fallecieron en una travesía.

Los investigados fueron arrestados entre finales de 2022 y agosto de 2023 en distintas fases de la operación 'Flixita' de la Guardia Civil, encaminada a erradicar e intervenir las rutas rápidas de inmigración irregular que conectaban la costa almeriense con Argelia, lo que dio lugar a una veintena de detenciones.

Así, en un reciente auto consultado por Europa Press y conforme el avance de las pesquisas judiciales, la Audiencia de Almería mantiene la investigación sobre 14 de los supuestos involucrados después de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento provisional sobre seis de los procesados.

Entre los investigados que han quedado fuera del caso se encuentra S.R.S., quien por su vinculación a un depósito extrajudicial de embarcaciones intervenidas como pateras o narcolanchas, fue inicialmente fue detenido en el marco de la investigación destinada a esclarecer el suministro de lanchas para el tráfico de migrantes. Ahora, la Fiscalía retira cargos contra él y otras cinco personas.

Conforme a la investigación policial, el grupo criminal habría cobrado hasta 5.000 euros a cada migrante por los traslados irregulares en embarcaciones en las que podían viajar entre diez y quince personas por trayecto.

En este sentido, los sospechosos aprovechaban los traslados para, además, enviar objetos sustraídos en España hasta Argelia, como teléfonos móviles, o para traficar con distintas cantidades de cocaína, metanfetamina o anfetamina, lo que aumentaba sus beneficios.

En sus registros en Almería y Tarragona, los agentes intervinieron 17 embarcaciones, dos vehículos, más de 48.000 euros en metálico, 90.000 pastillas de éxtasis, más de 600 gramos de cocaína de alta pureza y dispositivos móviles propiedad de los investigados y de terceras personas, supuestas víctimas de robos.

La investigación judicial, que se sigue por delitos de inmigración ilegal, homicidio imprudente y contra la salud pública, liga la actividad de la organización criminal con una travesía que tuvo lugar en octubre de 2022 en la que fallecieron dos personas en las costas de Cabo de Gata.

Asimismo, los investigadores estimaron que "en muchas ocasiones" los miembros de la red sincronizaban varias salidas simultáneas de embarcaciones rápidas "con la finalidad de desbordar el trabajo de la Guardia Civil y dificultar su interceptación".

Los agentes detectaron esta red criminal a través de internet, donde descubrieron una serie de publicaciones y ofertas relacionadas con viajes organizados en patera en los que ofrecían a migrantes en situación de vulnerabilidad su entrada rápida en España por puntos fronterizos no habilitados del litoral almeriense.

La organización criminal estaba estructurada en tres grupos: unas personas encargadas de labores logísticas, gestión de embarcaciones y traslados de migrantes y patrones, otras con el rol de patrón para llevar a efecto las travesías marítimas y las últimas personas establecidas en un plano superior como organizadores de dichos traslados.

Los detenidos habrían establecido su puerto base en Almería, donde guardaban las embarcaciones y desde donde botaban los viajes para recoger a los migrantes en la costa argelina y llevarlos a España.

Una vez eran descargados los migrantes en diversos puntos de la costa almeriense, las embarcaciones eran guardadas hasta la organización de nuevas travesías o incluso eran capaces de emprender un nuevo trayecto de ida y vuelta en el mismo día para rentabilizar aún más sus beneficios económicos.