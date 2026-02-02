La flota de arrastre de la provincia de Almería comienza este lunes su parada biológica hasta el 5 de marzo

Archivo - Embarcación de la flota de arrastre de Almería. - ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La flota de arrastre de la provincia de Almería ha iniciado este lunes la parada biológica, que se prolongará hasta el próximo 5 de marzo, en cumplimiento del compromiso ambiental de protección de los recursos marinos que el sector pesquero mantiene desde hace ya más de 20 años.

Según ha trasladado la Organización de Productores Pesqueros de Almería en un comunicado, un total de 50 embarcaciones de los puertos de Almería, Adra, Carboneras y Garrucha participan en esta parada.

Esta medida tiene como objetivo "proteger los periodos de reproducción de las principales especies y favorecer la regeneración de los recursos marinos", y se suma a otras paradas obligatorias que los pescadores cumplen a lo largo del año dentro del plan Medwest de gestión del esfuerzo pesquero.

Estas actuaciones reflejan la "responsabilidad y la implicación activa" de los profesionales del mar en la conservación del medio marino y en la garantía de una "pesca viable y sostenible a largo plazo".

Durante esta parada biológica se espera beneficiar a especies como la merluza, que se encuentra en pleno momento de desove o crecimiento larvario, o el salmonete, cuyos adultos reproductores están en fase de maduración gonadal.

El periodo elegido ha sido consensuado entre científicos, administración y sector pesquero, con el objetivo de favorecer la regeneración del caladero.