Fomento destina más de 40.000 euros a reparar el viaducto del Charche y repintar la A-327 en Vélez-Rubio (Almería)

La delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez, durante la visita a las obras de protección del viaducto del Charche, en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las actuaciones que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo tanto en el viaducto de la Rambla del Charche, en la A-92N, como en el tramo de la carretera A-327 situado entre Vélez-Rubio y Huércal-Overa, que han contado con una inversión de 42.172 euros.

Estas intervenciones, ejecutadas por la empresa Valero y Alarcón SL., han permitido "mejorar las condiciones de seguridad vial en dos "puntos relevantes de la red autonómica", según ha destacado la Junta en un comunicado.

Durante la visita, la delegada ha explicado que "la intervención en el viaducto del Charche ha permitido proteger el talud situado entre los estribos del punto kilométrico 112+900, en el margen izquierdo de la autovía, donde las avenidas de agua registradas en los últimos años han erosionado el terraplén y han dañado la escollera existente".

"Estas patologías han afectado a la estabilidad del estribo --correspondiente a la antigua N-342 y sin cimentación profunda--, lo que podría haber derivado en daños estructurales de mayor alcance", ha precisado Martínez.

Para evitar este riesgo, las obras han consistido en la excavación de los cimientos, la reparación del muro de escollera y su posterior hormigonado, actuación que ha restituido la protección del estribo y ha mejorado la defensa frente a futuros episodios de erosión. La delegada ha señalado que "estas labores han sido esenciales para garantizar la estabilidad y durabilidad del viaducto".

Por otro lado, la Junta ha repintado las marcas viales de la carretera A-327 entre los puntos kilométricos 21+280 y 32+300, tramo en el que la señalización horizontal se había visto "notablemente desgastada, reduciendo su visibilidad y comprometiendo la seguridad vial". Los trabajos han incorporado pintura acrílica de alta retrorreflexión, "lo que ha permitido recuperar adecuadamente la delimitación de la calzada y mejorar la conducción en condiciones de baja luminosidad".

La delegada ha subrayado la importancia de estas actuaciones, que "han reforzado la seguridad de dos infraestructuras esenciales para la comunicación en el norte de la provincia y han permitido restituir condiciones óptimas de circulación en la red autonómica".