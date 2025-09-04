Una foto en redes sociales destapa al presunto autor del atraco con pistola a un conductor en Roquetas (Almería) en 2022

Detenido como presunto autor del rapto y robo a un conductor en Roquetas de Mar (Almería) en octubre de 2022. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre que, junto con otra persona más, habría robado un teléfono móvil y 150 euros a punta de pistola a un conductor en Roquetas de Mar (Almería), quien, casi tres años después de los hechos, pudo identificarlo gracias a una foto que vio en redes sociales.

Fue la propia víctima la que contactó con los investigadores al reconocer al presunto autor de los hechos que tuvieron lugar en octubre de 2022, cuando se vio obligado a conducir hasta una zona alejada del municipio mientras era amenazado por personas armadas, según ha indicado la Comandancia en una nota.

El supuesto autor del robo actuó junto con otra persona, con quien obligó a la víctima a detenerse en la vía pública cuando iba con su vehículo. Fue entonces cuando se introdujeron en el turismo y, armados con una pistola y con un cuchillo, le obligaron a desplazarse a una zona apartada de la localidad.

Antes de salir del coche, los acusados sustrajeron a la víctima 150 euros en efectivo y un teléfono móvil, que fue objeto de seguimiento por parte de los investigadores, los cuales, también tomaron declaración a la víctima y practicaron un reconocimiento fotográfico tras el robo.

La investigación ha permanecido abierta hasta que el pasado 23 de agosto la víctima contactó de nuevo con la Guardia Civil y manifestó a los agente que había reconocido a uno de los presuntos autores de su rapto --en concreto, el que empuñaba la pistola-- mediante una fotografía publicada en redes sociales.

Mediante nuevas averiguaciones, los agentes lograron la plena identificación del sospechoso y su posterior localización. Se le achaca los delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia. La investigación continúa abierta a la estera de localizar al segundo autor.