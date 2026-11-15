Frente Amplio Andaluz garantizará que ningún pueblo de Almería quede a más de media hora de un médico o una escuela

El candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz se ha comprometido a garantizar por ley que ningún vecino del interior de Almería viva a más de media hora de un médico o de una escuela. La coalición también se ha comprometido a recuperar una red de autobuses que conecte los pueblos con su comarca y rehabilitará vivienda para que la gente joven pueda quedarse.

Así lo ha anunciado este domingo, Día de la Provincia, el candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, que ha alertado de que la provincia avanza a dos velocidades. "En el Día de la Provincia quiero recordar que Almería tiene dos provincias: una en la costa, cada vez más masificada, y otra en el interior, cada vez más vaciada", ha afirmado.

De este modo, el candidato ha afirmado que "en Almería hay 68 municipios en riesgo de despoblación, en los Filabres, en Los Vélez, en el Almanzora o en la Alpujarra". Además, "hay pueblos como Benitagla, el municipio más pequeño de la provincia, donde solo quedan 63 vecinos", ha resaltado.

En esta línea, Lekal ha indicado que los pueblos no se vacían por casualidad. "Esto pasa cuando no hay una red de autobuses que conecte la comarca, cuando el médico solo viene una vez a la semana, cuando se cierran escuelas o cuando no hay una casa donde vivir".

Frente a eso, ha explicado, "desde Frente Amplio Andaluz vamos a darle vida a esos pueblos, vamos a crear una red de autobuses que conecte las comarcas y a rehabilitar viviendas para que los jóvenes puedan vivir en ellas, no para el turismo". Además, "vamos a garantizar que nadie esté a más de media hora de una escuela o de un médico".

En este contexto, el candidato ha hecho un llamamiento: "El 29 de noviembre el interior de Almería también vota, porque los almerienses necesitan los mismos derechos, vivan donde vivan".

Al hilo, el programa de Frente Amplio Andaluz propone fijar por ley un criterio de proximidad, para que toda persona del medio rural tenga sanidad, educación y servicios sociales básicos a menos de 30 minutos de su casa. Incluye además el blindaje de la escuela rural aunque tenga pocos alumnos, más especialidades y consultas itinerantes en los hospitales comarcales, y la retirada de cualquier recorte de paradas de autobús en los pueblos. Ese transporte se completaría con un servicio a demanda, de autobús y taxi compartido, financiado por el Estado.

Por último, la coalición plantea también un programa de vivienda rural destinada solo a residencia permanente, con ayudas al alquiler para jóvenes y familias, y bonificaciones a las cotizaciones de las empresas que creen empleo en comarcas despobladas.