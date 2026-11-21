El candidato de la coalición al Congreso por Almería, Zacarías Lekal. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Andaluz ha comunicado este sábado 21 que se compromete a crear una Agencia Estatal de Prevención y Adaptación Climática para anticiparse a incendios, danas y olas de calor. Además, la coalición propone contratar a vecinos de los pueblos todo el año para "cuidar el monte y crear refugios climáticos en los barrios".

Así lo ha anunciado el candidato de la coalición al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, que ha precisado que la provincia ha sufrido este mismo año "dos de las peores caras de la emergencia climática", el incendio de Los Gallardos y la borrasca Adam, según ha detallado la formación a través de un comunicado.

"Estamos a 21 de noviembre en Almería con un calor tremendo, porque el cambio climático no es una opinión. El cambio climático existe y aquí lo hemos vivido", ha afirmado el candidato. "Lo vivimos en Los Gallardos, con 14 víctimas y 7.000 hectáreas quemadas, y lo vivimos con la Dana Adam, que se llevó cien hectáreas de invernaderos".

Frente a esa realidad, Lekal ha detallado las propuestas de la coalición. "Desde Frente Amplio Andaluz queremos tomar medidas. Queremos crear la Agencia Estatal de Prevención y Adaptación al Cambio Climático. Queremos que haya gente de los pueblos trabajando todo el año en el cuidado del monte".

"Queremos refugios climáticos en los barrios y ayudas agrarias frente a la sequía o las danas", ha añadido. El candidato ha cerrado con el llamamiento de que "el cambio climático está aquí, que es una realidad y que tenemos que hacer algo. Este 29 de noviembre, vota a Frente Amplio Andaluz".

En contexto, el incendio de Los Gallardos, declarado el 9 de julio, arrasó unas 7.000 hectáreas en el Levante almeriense y causó la muerte de catorce personas. Tres meses después, entre el 17 y el 19 de octubre, la borrasca Adam descargó lluvias torrenciales sobre el Poniente. Según COAG, "dañó unas 130 hectáreas de invernaderos en El Ejido, Dalías y Berja, y solo en El Ejido los daños superaron inicialmente los cinco millones de euros".

Al hilo, el programa de Frente Amplio Andaluz incluye una red de refugios climáticos urbanos y un plan plurianual para climatizar más de 28.000 colegios. Propone también un plan de empleo forestal que contrate a vecinos de los pueblos todo el año "para limpiar y gestionar el monte y pagos a los agricultores que mantienen paisajes y suelos que frenan los incendios".

Para el campo, la formación plantea bonos climáticos directos para los pequeños agricultores ante sequías, danas y otros fenómenos extremos, además de reforzar el sistema público de seguros agrarios. De este modo, la coalición se compromete a destinar el 3,5 por ciento del PIB a la transición ecológica, la adaptación al cambio climático y las infraestructuras verdes.