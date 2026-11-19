El candidato al Congreso de Frente Amplio en Almería Zacarías Lekal. - FRENTE AMPLIO

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de Frente Amplio en Almería, Zakarías Lekal, ha asegurado que su formación va a reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para que agricultores, ganaderos y pescadores "cobren siempre por encima de sus costes de producción".

"Desde Frente Amplio Andaluz queremos ayudar a la agricultura, y por eso nos vamos a centrar en la Ley de la Cadena Alimentaria, para que el agricultor nunca cobre por debajo del coste de producción", ha explicado Lekal en una nota.

El candidato ha reclamado también un reparto más justo de las ayudas europeas, de modo que los recursos de la PAC "vayan a los pequeños agricultores y que el diez por ciento se destine a los jóvenes para asegurar el relevo generacional".

Además, Lekal se ha referido a la competencia "desleal" que sufren los productores agrícolas. "Queremos que los productos de fuera compitan en igualdad de condiciones: con los mismos productos que usamos aquí y con los mismos derechos laborales que aquí", ha afirmado.

El programa de la coalición prevé inspecciones de oficio y un régimen sancionador estricto contra la venta a pérdidas. Plantea también una reforma de la PAC que elimine los derechos históricos y deje fuera de las ayudas a los fondos de inversión y a las grandes sociedades mercantiles, además de un banco público de tierras con prioridad para jóvenes y mujeres agricultoras.

Frente a las importaciones, Frente Amplio Andaluz exigirá cláusulas espejo obligatorias en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea, con Marruecos y con Mercosur. Lo que no cumpla las mismas normas laborales, sanitarias y ambientales que el campo español no podrá entrar.

La coalición defiende además que se cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impiden vender como marroquí el tomate cultivado en el Sáhara Occidental ocupado.

En el caso del trips, desde la coalición han señalado que el Grupo Parlamentario Por Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) que pide un plan de choque negociado con las organizaciones agrarias.

Reclama también ayudas para las explotaciones familiares que han tenido que arrancar su cosecha y herramientas eficaces contra la plaga, sin limitar la estrategia de control a una sola sustancia.