Frente Amplio llama a acudir a la marcha de Jaén para reclamar el regreso de los trenes a Almería

Archivo - Fachada de la antigua estación de ferrocarril de Almería. - FRENTE AMPLIO - Archivo

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha llamado a la ciudadanía a sumarse este sábado 7 de noviembre a la manifestación convocada en Jaén para exigir la recuperación de los servicios ferroviarios de Almería, cuando se cumplen dos meses de la suspensión del Intercity que unía la provincia con Madrid a través de Granada, Jaén y Linares-Baeza.

La coalición ha recordado en una nota que, desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Almería tampoco dispone del único tren directo que le quedaba con la capital de España, un Alvia por Granada de unas siete horas de recorrido que depende de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, cortada desde el 28 de octubre y sin fecha confirmada de reapertura.

"Hace dos meses Almería tenía dos trenes al día a Madrid. Hoy no tiene ninguno", ha reprochado el candidato de Frente Amplio al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, quien también ha señalado que este jueves el tren con destino a Granada ni siquiera pudo salir de Huércal-Viator y los viajeros tuvieron que esperar en un autobús hasta la llegada de otro conductor.

Lekal ha confirmado que Frente Amplio participará en la movilización de Jaén y ha considerado que la situación ferroviaria de la provincia "no es mala suerte", sino consecuencia de una política en la que "se lo apuesta todo a la alta velocidad y se deja morir el tren que usa la gente para ir a trabajar, a estudiar o al médico".

El representante de la coalición ha recordado que en julio trasladaron al Congreso las dos alternativas propuestas por la Plataforma Almeriense por el Ferrocarril para evitar la pérdida de conexiones: mantener el tren de la tarde mediante un Alvia similar al de la mañana o ajustar los servicios regionales con transbordo en Granada.

"No se aplicó ninguna, y Renfe ni siquiera garantiza que el Intercity vuelva cuando acaben las obras", ha lamentado Lekal, quien ha advertido de que la suspensión temporal de un servicio puede provocar que los viajeros recurran al coche y posteriormente se justifique su eliminación porque "no hay demanda".

Asimismo, ha criticado la política ferroviaria de los gobiernos del PP, "el partido de Carmen Crespo", durante los cuales, según ha asegurado, la inversión ferroviaria cayó un 58 por ciento. "El tren es un servicio público, como la sanidad o la escuela, y ninguno se puede cerrar por no ser rentable", ha defendido.

El Intercity dejó de circular el pasado 6 de septiembre por las obras de Adif en Despeñaperros, que cuentan con un plazo anunciado de 14 meses, aunque la Mesa del Ferrocarril de Almería teme que los trabajos puedan prolongarse hasta dos años. Mientras tanto, el tramo hasta Linares-Baeza se cubre por carretera.

A esta situación se ha sumado la incidencia registrada este jueves en el servicio de Media Distancia entre Almería y Granada, cuya salida quedó impedida por una avería en Huércal-Viator. Según Lekal, los viajeros tuvieron que esperar en un autobús hasta la llegada de otro conductor. El autobús habilitado como transporte alternativo llegó con más de una hora y media de retraso.

MANIFESTACIÓN EN JAÉN

La manifestación de este sábado partirá a las 12,00 horas de la estación de tren de Jaén, convocada por las plataformas en defensa del ferrocarril de Linares-Baeza y del Centro de La Mancha, con el respaldo de la Plataforma Almeriense por el Tren y de colectivos de Granada, Guadix y Baza.

Los convocantes reclamarán la recuperación de los servicios ferroviarios de Almería y Granada, la prestación de un transporte alternativo por autobús adecuado mientras duren las obras, la modernización de la línea Linares-Baeza-Moreda-Granada-Almería y la reapertura del ferrocarril Guadix-Baza-Almendricos.

Frente Amplio ha planteado un Pacto de Estado por un ferrocarril público que incluya una auditoría independiente de toda la red, la unificación de Renfe y Adif, la reversión de la liberalización ferroviaria y el fin de las externalizaciones en las tareas de mantenimiento.

La coalición también ha pedido que se otorgue prioridad presupuestaria al ferrocarril convencional y los servicios de media distancia, con la recuperación de líneas cerradas, así como el impulso del Corredor Mediterráneo para llevar la alta velocidad a Almería. Entre sus propuestas figura igualmente destinar al ferrocarril los casi 13.000 millones de euros previstos para la ampliación de aeropuertos.