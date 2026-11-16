Frente Amplio plantea aumentar la ratio de psicólogos por habitante y la inversión al 8% del PIB en sanidad

El cabeza de lista del Frente Amplio Andaluz por Almería, Zacarías Lekal, en un acto de campaña para el 29N. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio Andaluz, la coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha propuesto aumentar la ratio de psicólogos de 4 a 10 por 100.000 habitantes e incrementar la inversión en sanidad al 8% del PIB para reforzar este servicio público esencial.

Así lo ha anunciado el candidato por Almería de la coalición, Zacarías Lekal, en declaraciones a los medios ante el Centro de Especialidades la Bola Azul en donde ha criticado las políticas del PP y Vox en la Junta de Andalucía basadas en la "derivación de recursos públicos a clínicas privadas" y ha propuesto "reforzar la sanidad pública para reducir las listas de espera y mejorar la atención sanitaria, especialmente en salud mental".

Estas son algunas de las principales propuestas que la coalición ha detallado este lunes para "revertir el deterioro del sistema sanitario público y garantizar una atención de calidad para toda la ciudadanía". Así, Zacarías ha lamentado la situación de las listas de espera y la "creciente" derivación de recursos públicos hacia centros sanitarios privados.

En este sentido, ha señalado que Andalucía "cerró el pasado año con un millón de pacientes en lista de espera" y que, en la provincia almeriense, los pacientes "pueden esperar más de cuatro meses para conseguir una intervención quirúrgica".

Frente a esta situación, Lekal ha criticado la política sanitaria del Gobierno regional de Juanma Moreno. En concreto, la formación ha señalado que en Almería "se han destinado 17 millones de euros a intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, otros 26 millones a pruebas diagnósticas y 25 millones de euros de la sanidad pública almeriense a clínicas privadas de la Región de Murcia".

"Estas derivaciones no solucionan los problemas estructurales del sistema sanitario, sino que suponen una transferencia de recursos públicos al sector privado mientras los centros públicos continúan sufriendo una falta de inversión y medios", ha explicado.

La coalición ha propuesto actuar "contra el marco normativo que facilita la privatización sanitaria", con especial atención a la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En esta línea, ha recalcado, que frente a las políticas de privatización, "es necesaria una sanidad pública con más recursos, profesionales y capacidad de respuesta, que permita reducir las listas de espera y atender adecuadamente las necesidades de la población".

"Si la gente quiere que la sanidad pública se conserve, se defienda y mejore, ese voto del 29 de noviembre tiene que ser para el Frente Amplio", ha concluido Lekal.