El fuerte viento deja cerca de 40 incidencias leves en Almería sin heridos ni daños materiales de consideración

Una palmera volcada por el viento en la Vía Parque de Almería este martes. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que desde la pasada madrugada azota principalmente los municipios del litoral almeriense ha dejado ya cerca de unas 40 incidencias de carácter leve sin que se hayan registrado heridos ni daños de consideración por la caída de cornisas, árboles, mobiliario urbano u otros desprendimientos.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que las rachas de componente oeste, que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en la capital, el Poniente y la zona de Los Vélez conforme a los avisos naranjas activados por la Aemet, se han dejado sentir especialmente en Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Almería, Níjar y Carboneras.

En el caso de la capital, se han registrado la caída de un árbol en la calle Padre Joaquín Reina mientras que una palmera se desplomado tras troncharse en la Vía Parque, a la altura de la calle Arapiles, sin que se hayan detectado daños de ningún tipo.

En este sentido, se han advertido desprendimientos como el vuelco de una chapa en la calle Roquetas de Mar, cristales de ventanas rotas en la calle González Garbín, caída de ramas en la calle San Juan Bosco y calle Sierra Cabrera, entre otros.

Desde el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería se ha anunciado el cierre temporal de las instalaciones deportivas municipales, tanto cubiertas como al aire libre "con carácter preventivo" en materia de protección.

Así, han quedado suspendidas las actividades, entrenamientos, competiciones y usos programados en las instalaciones municipales durante la franja horaria afectada. La actividad será reprogramada "cuando sea posible" y "se den las condiciones adecuadas" para abrir "con normalidad".

ACTUACIONES EN EL PUERTO

Sobre las 8,30 horas también se ha notificado por parte de la Policía Portuaria del Puerto de Almería el desprendimiento de parte del techado de la zona de desembarque de la estación marítima de la capital, en la zona de pasajeros, sin mayores consecuencias.

Desde la APA han concretado a Europa Press que se ha levantado un trozo de techo de una de las pasarelas en el Puerto de Almería, por lo que se ha dado aviso a los Bomberos de la capital para que asegurasen la placa ante el riesgo de caída.

La Autoridad Portuaria de Almería, ante los avisos de la Aemet de alerta por viento, activó la pasada semana las medidas de prevención y seguridad para la operativa portuaria y para todo el control del dominio público portuario. Entre las medidas activadas este fin de semana están un retén de mantenimiento y conservación y un aumento de turnos de la Policía Portuaria.

La Aemet mantiene activos avisos naranjas en Almería, Poniente y Los Vélez por vientos de hasta 90 kilómetros por hora hasta las 15,00 horas y avisos amarillos en el resto de la provincia, al menos, hasta las 21,00 horas. También hay avisos por vientos costeros con olas de hasta cuatro metros en todo el litoral, con vientos de fuerza 3 que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora hasta las 22,00 horas.