La Geoda de Pulpí (Almería) recibe una media de 250 visitas diarias en un verano "intenso" tras su reapertura en junio

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Geoda de Pulpí (Almería) ha registrado un verano "intenso" tras su reapertura el pasado 7 de junio, con una afluencia de público que ha rondado una media de 250 visitantes diarios, el máximo que permite el enclave, y que ha "superado las previsiones" gracias a la ampliación de actividades y espacios vinculados a la oferta turística del municipio.

En declaraciones a Europa Press, el teniente de alcalde y concejal de Geoda, Juan Bautista López, ha explicado que ese aforo responde a las condiciones de humedad y conservación de la mina, que obligan a organizar grupos reducidos de 15 personas cada media hora.

"Se han superado siempre las previsiones, porque se queda muchísima gente con ganas de entrar", ha indicado el edil, quien ha subrayado que el ritmo de visitas se mantiene de forma homogénea a lo largo de la semana, con independencia de que sea martes o domingo. Solo los lunes permanece cerrado para facilitar trabajos de mantenimiento y la realización de reportajes, de modo que no interfieran con la experiencia de los visitantes.

El responsable municipal ha señalado que la elevada demanda obliga a reservar con antelación, si bien a menudo es posible reubicar a parejas o pequeños grupos en caso de cancelaciones. "Siempre digo que merece la pena intentarlo, porque muchas veces se libera una plaza y se puede aprovechar", ha comentado.

La oferta turística se ha visto ampliada este año con la visita virtual de los fondos marinos, una muestra de esparto y minerales y la sala dedicada al pintor Pedro Antonio, que se ha incluido junto al castillo en la entrada conjunta con la geoda.

"Cada vez viene más gente y se está moviendo todo el municipio, que es un poco la idea, que conozcan más de Pulpí", ha afirmado López, quien ha destacado además las vistas del entorno y la programación cultural del verano con actividades como el 'Espláyate'.

El concejal ha recordado que, durante los meses de cierre, el Ayuntamiento trabajó en la reubicación de todas las entradas ya vendidas. "Al final, creo que prácticamente todos tienen su fecha. Seguimos siendo noticia cada semana y eso nos ayuda a mantenernos en primera línea", ha remarcado. En este sentido, ha reconocido que la repercusión mediática actúa como un "efecto Coca-Cola": "Supuestamente no necesitaríamos publicidad, pero siempre es buena y nos mantiene presentes".

UNESCO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La geoda forma parte desde enero de la Lista Indicativa para optar a ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, un proceso que, según López, "lleva su tiempo".

El edil ha explicado que el Ayuntamiento trabaja con la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y un comité de expertos internacionales en cristalografía y geología para preparar la candidatura, en la que también se prevé implicar a la Universidad de Almería (UAL) con la creación de una cátedra específica.

"Nuestra geoda es única en el mundo. Puede haber geodas más pequeñas, pero ninguna con las dimensiones y condiciones de la nuestra. Eso es precisamente lo que pide la Unesco, que se trate de un bien singular", ha asegurado.

El edil ha precisado que aún "quedarán unos años" para que la Unesco pueda evaluar la candidatura, ya que el procedimiento exige informes técnicos, revisión por parte del Ministerio y una valoración final a nivel internacional.