El Gobierno abonará 22,3 millones a más de mil agricultores de 34 municipios de Almería por los daños de las borrascas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la presentación de las ayudas extraordinarias al sector agrario. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) va a abonar 22.319.122 euros en ayudas a 1.037 titulares de explotaciones agrarias de 34 municipios de Almería que sufrieron daños como consecuencia del tren de borrascas ocurrido entre los meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado este lunes el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha detallado esta primera aportación de ayudas extraordinarias para el sector agrario, aprobadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026.

Los agricultores y ganaderos que van a recibir la ayuda figuraban en el primer listado de potenciales beneficiarios. Se trata de aquellos que han formalizado la aceptación expresa y han firmado la declaración responsable de los daños evaluados de oficio.

Con estas ayudas, el Gobierno responde a un episodio de "especial gravedad" derivado de diversos fenómenos climáticos sucesivos, que provocaron "precipitaciones acumuladas extraordinarias".

Martín ha explicado que "estas cifras de ayudas demuestran, por un lado, que los daños fueron reales, extensos y afectaron a una parte muy importante de nuestro tejido productivo agrícola, y de otro lado que el Gobierno de España ha respondido con gran agilidad para acompañar al sector en un momento difícil".

"Almería sabe muy bien lo que significa levantarse después de un temporal, lo saben nuestros agricultores, que cada día sostienen con su esfuerzo una de las agriculturas más potentes, más tecnificadas y más competitivas de Europa", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "el Gobierno de España ha respondido a los ayuntamientos afectados por las borrascas y está respondiendo también al campo almeriense", ya que "detrás de cada expediente hay una explotación, una familia, ha habido una inversión dañada y también una necesidad urgente de recuperar la normalidad".

Martín ha recordado que la semana pasada se informó del adelanto de 39 millones de euros en ayudas que el Ejecutivo central ha concedido a los 27 ayuntamientos que presentaron daños por los temporales del pasado invierno, y ha señalado que ahora se anuncian nuevos importes en materia agrícola.

EL EJIDO CONCENTRA EL MAYOR VOLUMEN

El mayor volumen de las ayudas se concentra en El Ejido, con 372 titulares beneficiarios y más de 8,9 millones de euros; Níjar, con 92 titulares y más de 2,2 millones; Berja, con 77 titulares y más de 1,7 millones; Adra, con 76 titulares de explotaciones agrarias y también más de 1,7 millones; y Dalías, con 72 titulares y más de 1,6 millones de euros.

También hay ayudas relevantes para agricultores de Huércal-Overa, Balanegra, Vícar, Almería capital, La Mojonera, Roquetas de Mar, Lubrín, Sorbas, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Antas y otros municipios de la provincia.

El Ministerio de Agricultura publicó el pasado 30 de mayo, en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el apartado sobre la consulta pública de ayudas extraordinarias, el primer listado de los 98.049 agricultores y ganaderos que reciben este pago, de los que 1.037 son de la provincia de Almería. Los pagos continuarán en las próximas semanas al resto de beneficiarios con el mismo procedimiento.