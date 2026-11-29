Archivo - Imagen de archivo de varias pateras almacenadas en un depósito. - PP - Archivo

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha adjudicado por 138.596 euros a Invernajes del Mediterráneo SL el servicio de retirada, guarda, custodia y destrucción de las aproximadamente 280 pateras y otras embarcaciones utilizadas para la inmigración irregular que prevé gestionar en la provincia durante el próximo año.

Según consta en la documentación del expediente, consultada por Europa Press, la empresa almeriense ha sido la única que ha concurrido al procedimiento, al igual que en noviembre de 2025, cuando también resultó adjudicataria de este mismo servicio.

El contrato tendrá una vigencia de un año, con un plazo de ejecución previsto entre el 3 de diciembre de 2026 y el 2 de diciembre de 2027. La estimación de embarcaciones que será necesario gestionar se ha realizado a partir de los datos de ejercicios anteriores y supone 41 menos que las 321 contempladas en el expediente de 2025.

La Subdelegación considera necesario mantener este servicio para "evitar acumulaciones" que puedan generar "gastos asociados innecesarios", puesto que no dispone de personal especializado ni de instalaciones adecuadas para asumir estas tareas.

La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio de forma ininterrumpida durante todo el año y atender en un plazo máximo de tres horas los avisos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los trabajos incluirán también la recogida de las embarcaciones interceptadas en la isla de Alborán que se trasladen a la costa almeriense.

Antes de cada retirada, la empresa deberá fotografiar las embarcaciones y emitir un certificado que recoja sus características, su estado, los datos de los motores y el lugar en el que se han localizado.

Las operaciones de destrucción de las pateras se efectuarán, por regla general, una vez al mes, con un plazo máximo de tres meses desde su traslado al depósito, salvo que se autorice una prórroga, las embarcaciones queden a disposición judicial o deban devolverse por orden policial.

Asimismo, el servicio contempla la descontaminación y destrucción de los motores, cuya venta está prohibida, aunque la empresa podrá aprovechar sus componentes como chatarra.