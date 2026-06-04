El Gobierno en Almería defiende el avance "modélico" del soterramiento y pide al Ayuntamiento que esté "muy agradecido"

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido este jueves el avance "modélico" de las obras del soterramiento en la capital y ha sostenido que la ciudad y el Ayuntamiento deben estar "muy agradecidos" al compromiso del Ejecutivo central con una actuación que "se nota de una manera espectacular".

"Es una gozada ver cómo avanza la construcción" del soterramiento, ha manifestado Martín a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha destacado "la pinta que tiene ya" la futura estación de trenes y autobuses, con la previsión de que "a lo largo de este año pueda ser una realidad ya finalizada en su totalidad".

El proyecto se desarrolla en el marco de la sociedad Almería Alta Velocidad y cuenta con participación de otras administraciones, si bien el subdelegado ha subrayado la "muy mayoritaria aportación económica del Gobierno de España" y la "voluntad" del Ejecutivo, sin la que, según ha recalcado, la integración urbana a través del soterramiento "no hubiera sido una realidad".

COORDINACIÓN "MINUTO A MINUTO"

El representante del Gobierno ha defendido, ante la petición de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, de convocar la comisión de seguimiento de las obras, que las "vías de comunicación están abiertas a nivel técnico" y que la coordinación entre Adif y el Ayuntamiento es "permanente, constante, minuto a minuto".

"Es normal que una obra de esta envergadura se esté desarrollando de esta manera", ha trasladado Martín, quien ha comparado sus plazos con los del Paseo de Almería, al plantear que no sabe cuál de las dos actuaciones terminará antes.

Asimismo, ha citado otras inversiones vinculadas al Estado, entre ellas las obras en el Puerto de Almería, y ha recordado que Puertos del Estado pertenece al Ministerio de Transportes, que "también ha apostado" por actuaciones de transformación que "han llegado ya y van a seguir llegando" al recinto portuario.