El Gobierno en Almería señala que la regulación de migrantes avanza "normalizada" pese al "gran volumen" de solicitudes

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este martes que el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras se desarrolla en la provincia de forma "bastante satisfactoria" y "normalizada", pese al "gran volumen" de solicitudes y a los "ajustes" iniciales que, según ha apuntado, se han resuelto de manera "bastante solvente".

A preguntas de los periodistas sobre la marcha del proceso y sobre si las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes antes del 30 de junio, Martín ha precisado que por el momento no dispone de cifras provincializadas sobre este procedimiento, ya que la tramitación de los expedientes se centraliza en la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha añadido, será este organismo el que facilite los datos globales y, una vez que se provincialicen o se identifique la localidad de residencia de las personas solicitantes, podrán ofrecerse mayores detalles.

El subdelegado ha recordado que el procedimiento está dirigido a personas de origen extranjero que viven en España desde hace tiempo y que, en muchos casos, trabajan de manera irregular al no haber podido acceder a un empleo de forma legal. Por ello, ha defendido que esta regularización les permite "ejercer plenamente sus derechos" y cumplir también con sus obligaciones, entre ellas, la cotización a la Seguridad Social o el pago de impuestos.

En este sentido, ha explicado que el real decreto que ampara este proceso supone "una noticia buena de por sí" y ha remarcado que no se trata de una iniciativa impulsada únicamente por el Gobierno de España, sino que ha venido avalada por entidades "de todo tipo".

Entre ellas, ha citado a organizaciones empresariales, ya que, según ha apuntado, es "común" que el empresariado manifieste la carencia de mano de obra disponible para poder contratar, así como a entidades sociales, con una referencia expresa a la Iglesia Católica.

Aunque ha reconocido que, como ocurre con otros procedimientos, al principio ha habido "ajustes" que han costado poner en marcha, Martín ha sostenido que en la provincia de Almería se han resuelto de manera "bastante solvente" por parte de las distintas entidades implicadas.

Además, ha comparado este procedimiento con procesos de regularización anteriores y ha recordado que este tipo de medidas se han llevado a cabo "desde hace mucho tiempo" y por gobiernos "de los distintos colores políticos".

En concreto, ha aludido al proceso realizado durante el Gobierno de José María Aznar, cuando Manuel Pimentel era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para subrayar que las regularizaciones extraordinarias de personas extranjeras no son nuevas en España.

EL 90 POR CIENTO, POR VÍA TELEMÁTICA

Frente a esos precedentes, el subdelegado ha destacado como una de las principales diferencias el peso actual de la tramitación telemática. Según ha indicado, el 90 por ciento de los expedientes que se tramitan en la provincia en materia de extranjería se realizan por esta vía, a través de colegios profesionales de graduados sociales, gestores administrativos y otros canales.

A su juicio, este sistema ha evitado la imagen de grandes colas a las puertas de la Oficina de Extranjería, asociada a otros procesos extraordinarios de regularización.

De momento, Martín ha valorado el trabajo de la Oficina de Extranjería, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los servicios sociales de los ayuntamientos y las entidades sociales, que desde el inicio han tenido que asumir una carga de trabajo adicional para atender este procedimiento.