El Gobierno en Almería sitúa "en los próximos meses" la recuperación de la desaladora del Bajo Almanzora I

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a responsables institucionales y de Acuamed durante la visita a las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I. - SUBDELEGACIÓN

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha situado "en los próximos meses" la recuperación de 15 hectómetros cúbicos de agua desalada al año en la planta del Bajo Almanzora I, ubicada en Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería), una infraestructura fuera de servicio desde las inundaciones de 2012 y cuyas obras de reparación ejecuta la sociedad estatal Acuamed con una inversión de 18,2 millones de euros.

La previsión mantiene el horizonte temporal que el propio Martín apuntó el 29 de diciembre de 2025, cuando confió en que la desaladora pudiera comenzar a producir agua en pruebas en el último cuatrimestre de 2026, una vez iniciadas las obras de reparación y después de que las actuaciones de protección alcanzaran un avance suficiente para permitir la intervención en la planta.

El subdelegado ha visitado, junto al alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria; el presidente de Acuamed, Francisco Baratech, y el gerente territorial de la empresa pública, Javier Alcántara, las obras de reparación de la desaladora para comprobar sobre el terreno el avance de unos trabajos llamados a devolver a esta infraestructura un "papel decisivo" en el abastecimiento hídrico del Levante almeriense.

La planta, fuera de servicio desde las graves inundaciones registradas en septiembre de 2012, avanza en su recuperación conforme al calendario previsto por Acuamed, según ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Durante la visita, los responsables institucionales han comprobado el desarrollo de unos trabajos complejos que han requerido previamente una actuación de protección frente al riesgo de futuras inundaciones. Según la Subdelegación, solo cuando esas obras alcanzaron un grado suficiente de ejecución fue posible iniciar la reparación integral de la desaladora con "plenas garantías de seguridad".

En concreto, las actuaciones preventivas han permitido proteger la instalación ante posibles episodios extremos asociados a nuevas borrascas y evitar acumulaciones de agua que pudieran comprometerla de nuevo. Estas actuaciones se han convertido en la "condición indispensable" para recuperar una planta desaladora que permanecía inutilizada desde hace más de una década.

En este contexto, el subdelegado ha destacado el "buen ritmo" de ejecución de las obras y ha puesto en valor "el compromiso del Ejecutivo central con la suficiencia hídrica de la provincia".

"Estamos ante una infraestructura decisiva para el presente y el futuro de esta comarca. Estas obras avanzan conforme a lo previsto y nos permiten mirar con confianza a un horizonte muy esperado: volver a disponer, en los próximos meses, de 15 hectómetros cúbicos de agua desalada para reforzar la seguridad hídrica de una tierra que necesita el agua para seguir generando riqueza, empleo y oportunidades", ha señalado Martín.

Además, ha subrayado que la recuperación de la desaladora "simboliza una forma de entender la política hídrica basada en la planificación y en las inversiones reales".

"El Gobierno de España tiene una posición clara: garantizar agua para garantizar futuro. Y eso se demuestra con hechos, recuperando infraestructuras esenciales, modernizando sistemas y poniendo en marcha inversiones históricas para que Almería tenga más capacidad, más resiliencia y más seguridad frente a la escasez hídrica", ha afirmado.

La desaladora del Bajo Almanzora I quedó fuera de servicio tras las graves inundaciones de la riada de San Wenceslao, el 28 de septiembre de 2012, cuando el agua anegó gran parte de las instalaciones y dejó inutilizados equipos esenciales para su funcionamiento. Más de una década después, los trabajos encaran una "fase decisiva".

MÁS DE 250 MILLONES PARA REFORZAR EL SISTEMA HÍDRICO

La visita ha servido también para repasar el volumen inversor que la sociedad estatal Acuamed ejecuta en la provincia hasta 2030, con actuaciones que superan los 250 millones de euros para "fortalecer el sistema hídrico almeriense".

Entre ellas destacan la nueva desaladora del Bajo Almanzora II, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos de agua desalada; la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras; las obras de vertido derivadas del cierre de la central térmica, y la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, que incrementará su capacidad de 30 a 40 hectómetros cúbicos.

También se incluyen actuaciones para reforzar el sistema de distribución en alta y garantizar el abastecimiento desde la desaladora del Campo de Dalías hasta Adra, con la incorporación de nuevos sistemas de almacenamiento de reserva.