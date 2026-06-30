El Gobierno anuncia la retirada de la inscripción dedicada a Primo de Rivera de la Catedral de Almería

1100528.1.260.149.20260630154451 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la presentación de los nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática. - Diego Radamés - Europa Press

ALMERÍA/MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la incorporación de cuatro nuevos vestigios al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática que "constituyen expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios", entre ellos la inscripción tallada y dedicada a Primo de Rivera en la Catedral de Almería.

La inscripción existente en la Catedral de la Encarnación, que también muestra el emblema del yugo y las flechas, responde "a la política de exaltación impulsada por la dictadura franquista y constituye un homenaje honorífico al fundador de Falange Española en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural", según ha trasladado el Gobierno.

Con todo, la comisión técnica ha determinado que el elemento "mantiene un significado de legitimación simbólica de la dictadura y de uno de sus principales referentes ideológicos, por lo que resulta contrario a la Ley de Memoria Democrática".

La resolución recuerda también que "la protección patrimonial de un inmueble no ampara la conservación de elementos de exaltación franquista y que las administraciones públicas competentes tienen el deber de colaborar para hacer efectiva su retirada".

En concreto, las resoluciones, adoptadas tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos prevista en el Real Decreto 1040/25 que desarrolla la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, afectan también al Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife; al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda (Madrid); y a la inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existente en la Catedral de Murcia.

"Retirar estos vestigios es un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura", ha explicado este martes el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa en Madrid, en referencia al acuerdo adoptado a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Torres ha trasladado que, desde el Ministerio, se está trabajando en el estudio de más vestigios, y ha recordado que se están ejecutando los procedimientos relativos a la Cruz de los Caídos de Cáceres y al Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma.

Asimismo, ha señalado la culminación "con éxito" de la retirada del panteón de Vjekoslav Luburic, en Carcaixent, mediante la retirada de la simbología de exaltación fascista y su futura contextualización histórica, "motivo por el cual hemos recibido una carta del ministro de Exteriores Serbio, agradeciendo la aplicación de la Ley de Memoria", ha añadido.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, con estas actuaciones el Ministerio continúa desarrollando las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para "garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

"La retirada o resignificación de símbolos de exaltación franquista responde a un imperativo legal para su adecuada contextualización desde los principios democráticos y el respeto a las víctimas de la guerra de España, de la dictadura y de su conexión con os regímenes totalitarios del siglo XX", ha argumentado el ministro.