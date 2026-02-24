El Gobierno autoriza a 34 embarcaciones para ejercer la pesca en la reserva marítima de Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Archivo - Fondeadero del puerto pesquero de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha actualizado los censos de embarcaciones autorizadas para la pesca profesional en la Reserva Marina de Cabo de Gata-Níjar (Almería) con un total de 34 embarcaciones con permiso para operar en este espacio protegido.

En concreto, a través de dos resoluciones publicadas en BOE y recogidas por Europa Press, se han depurado los listados correspondientes a las modalidades de artes menores y palangre de fondo, lo que ha supuesto la exclusión de 12 embarcaciones que figuraban en los censos anteriores.

Del total de la flota autorizada, la gran mayoría corresponde a la modalidad de artes menores, con 16 embarcaciones con permiso de las que once tienen su puerto base en Almería y otras cinco lo tienen en Carboneras.

En cuanto a la modalidad de cerco, se permite faenar en esta área protegida a un total de ocho embarcaciones de las que todas, salvo una en Carboneras, tienen su puerto base en la capital almeriense.

La actualización ha supuesto la salida del censo de 12 barcos: nueve de la modalidad de artes menores --cuatro de Almería y cinco de Carboneras-- y tres de palangre de fondo, de las que una tiene su puerto base en Almería y dos en Carboneras.

Según detalla la Administración, los principales motivos que han derivado en estas exclusiones son no haber acreditado su actividad en la reserva, no estar en situación de alta o no haber entregado los estadillos de las capturas, que permiten ejercer un control sobre la sostenibilidad del caladero. Tres de los barcos también ha presentado su baja provisional o definitiva.

El periodo de vigencia de ambas resoluciones se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, quedando automáticamente prorrogada desde dicha fecha hasta su nueva actualización. Las actuales limitaciones establecidas por el Gobierno limitan a un máximo de 34 las embarcaciones de artes menores y a 14 las de modalidad de cerco para este espacio.