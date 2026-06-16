El Gobierno defiende su acción para propiciar el derribo del Algarrobico desde "todas" las opciones posibles

Archivo - El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita al paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este martes que desde el Ejecutivo "se han impulsado todas" las opciones que han estado en su mano para propiciar el derribo del hotel de El Algarrobico ahora que, a través de la Abogacía del Estado, se ha sumado a proceso judicial destinado a ejecutar la sentencia que obliga a revisar la licencia de obras del establecimiento para declararla "nula".

A preguntas de los medios, Martín ha recordado que desde la Dirección General de la Costa y el Mar se tramita un expediente para la expropiación forzosa de la mitad de los terrenos que ocupa el hotel, en concreto, aquella parte que invade la zona de servidumbre marítimo-terrestre por su cercanía al mar.

Así, ha apuntado que dicho expediente "podría verse afectado por la resolución" que derive de la revisión de oficio de la licencia de obras, sobre la que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitió un informe favorable para que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras pueda este miércoles declarar su nulidad y, con ello, cumplir con la sentencia dictada por el TSJA en 2021.

En cualquier caso, Martín ha apuntado que sea por la vía de la expropiación o sea por la vía judicial --defendida férreamente desde la Junta de Andalucía-- "el objetivo es el mismo". "Creo que se están dando los pasos adecuados para que así sea", ha dicho al posicionarse en contra del establecimiento promovido por Azata del Sol, al que el Consistorio carbonero concedió en enero de 2003 --bajo gobierno del PSOE-- la licencia.

En esta línea, confía en que la corporación municipal de Carboneras que preside el alcalde Salvador Hernández (CS) siga la línea marcada por el Consejo Consultivo de Andalucía a la hora de votar la decisión para declarar nula la licencia de obras del hotel.

Cabe recordar al respecto que, en la comisión informativa previa celebrada el pasado miércoles, el asunto contó con el voto favorable de Hernández y dos ediles del PP así como con la abstención de dos concejales del PSOE y un concejal no adscrito.

De otro lado, el subdelegado ha vuelto a apremiar a la Junta de Andalucía para que convoque la reunión de la comisión mixta Junta-Estado para abordar los pasos a dar de cara al derribo del establecimiento, toda vez que desde el Gobierno andaluz se instó a contar primero con el acuerdo del Pleno para dar este paso.