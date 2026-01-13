El Gobierno descarta la muerte violenta del indigente hallado en Mojácar (Almería) el pasado viernes

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que el hombre cuyo cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición el pasado viernes, 9 de enero, en una parcela de la zona de Rambla de Campos, en Mojácar (Almería), vivía "en una situación a modo de indigente prácticamente" y que la autopsia no arroja indicios de una muerte violenta.

A preguntas de los periodistas en Córdoba, ha explicado que la persona fallecida "estaba identificada porque portaba documentación de identidad" y que se mantiene la localización de sus familiares "a la espera de que puedan ratificar esa identidad".

Asimismo, Fernández ha precisado que estas conclusiones se mantienen "a reserva de que finalmente el adicto que corresponda ya incorpore todas las declaraciones testificales".

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación tras el hallazgo del cuerpo en una parcela de la zona de Rambla de Campos, después de que una persona localizara restos óseos durante unas labores de limpieza y alertara al servicio de emergencias 112, que recibió el aviso a las 12,10 horas.

En el lugar se intervinieron varias pertenencias personales, analizadas por la Policía Judicial, mientras continúan las diligencias y las pruebas periciales para esclarecer definitivamente las circunstancias del fallecimiento.