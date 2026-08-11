El Gobierno destaca el reparto de gafas de la ONCE para hacer del eclipse "un fenómeno inclusivo"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita la sede de la ONCE en Almería. - FUNDACIÓN ONCE

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este martes de forma "muy positiva" la campaña puesta en marcha por el Gobierno de España y el Grupo Social ONCE que ha permitido distribuir de forma gratuita dos millones de gafas a través de los vendedores de la ONCE para observar con seguridad el eclipse de este miércoles.

Según ha indicado la entidad en una nota, el titular de la Presidencia ha agradecido a la ONCE su "implicación activa" para hacer del eclipse "un fenómeno astronómico inclusivo en toda España"

Bolaños ha visitado esta mañana la sede de la ONCE en Almería donde ha mantenido un encuentro con la directora de la Organización en Almería, María Jesús Segovia, y el consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Muñiz.

El reparto de estas gafas seguras tiene como objetivo prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del Trio de Eclipses y forma parte del convenio suscrito entre el Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades y la ONCE.

La ONCE celebrará este miércoles, 12 de agosto, el primero de los tres sorteos que va a dedicar a este Trío de Eclipses. Los siguientes serán el 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, coincidiendo con los días durante los cuales tendrán lugar los eclipses.