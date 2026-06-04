El Gobierno destina 39 millones a reparar infraestructuras dañadas por las borrascas en 27 municipios de Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante su comparecencia sobre el adelanto de ayudas a los ayuntamientos por el tren de borrascas. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha resuelto la concesión de 39 millones de euros para financiar al cien por ciento las actuaciones de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que afectó a Andalucía entre noviembre y febrero en 27 municipios de la provincia de Almería.

Según ha trasladado la Subdelegación en una nota, la resolución beneficia a los ayuntamientos de Abrucena, Albox, Alhabia, Almócita, Alsodux, Antas, Arboleas, Adra, Balanegra, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, Enix, Fiñana, Fondón, Huércal de Almería, Instinción, Laujar de Andarax, Las Tres Villas, Paterna del Río, Pulpí, Tahal y Vícar.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado el "intenso trabajo realizado por el Gobierno para responder a las necesidades de los ayuntamientos" y ha explicado que se ha puesto a disposición de los consistorios "un mecanismo extraordinario para que puedan reparar los daños de forma inmediata y devolver cuanto antes la normalidad a los vecinos".

En este sentido, ha señalado que "el Gobierno de España reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria, primero para la protección de las personas" y que, una vez finalizada la emergencia, el 7 de febrero, destinó una "cantidad récord" de 7.000 millones de euros en ayudas para todos los sectores afectados.

El subdelegado ha explicado que estas subvenciones abarcan a particulares, autónomos y ayuntamientos, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Martín ha asegurado que se trata de "un mecanismo extraordinario de anticipación de fondos pensado para que los ayuntamientos afectados puedan empezar a actuar sin tener que esperar meses a la resolución completa del expediente". Según ha precisado, con esta ayuda "el Gobierno de España adelanta el dinero para que los municipios no pierdan tiempo y puedan empezar ya a reparar los daños".

ACTUACIONES FINANCIADAS

Las ayudas irán destinadas a la reparación de carreteras y caminos, la reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados, la restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención, así como a obras de prevención como encauzamientos de ramblas que atraviesan poblaciones, desvío de cauces o separación de pluviales.

Así, el representante del Gobierno ha subrayado que las subvenciones supondrán "un impulso a la economía municipal y local, ya que serán los propios ayuntamientos quienes promuevan los procedimientos de contratación desde su territorio, lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo".

Entre las novedades introducidas, además de cubrir de forma extraordinaria el cien por ciento de la actuación y permitir que las entidades locales "no tengan que afrontar gasto alguno", Martín ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del cien por ciento de la subvención "para evitar menoscabo en su tesorería".

Asimismo, los ayuntamientos tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar obras de prevención "que hagan más preparado al municipio de cara a futuras borrascas".

También se incluye la posibilidad de impulsar "infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe" y se amplía el periodo de ejecución a tres años, "lo que refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud".