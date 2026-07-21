El Gobierno destina casi tres millones a obras de emergencia en la N-340A de Adra y Balanegra (Almería) y A-7 de Huércal

Archivo - Imagen de archivo de una carretera afectada por las lluvias en Balanegra (Almería). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado cuenta de dos declaraciones de emergencia por un importe conjunto de 2.998.434 euros para ejecutar obras en la N-340A, en los términos municipales de Adra y Balanegra (Almería), y en la estructura de la A-7 sobre el ferrocarril situada en Huércal.

Según ha desglosado el Ministerio de Transportes en sendos comunicados, del importe total, 2.133.974 euros se destinarán a reparar los daños causados por las lluvias torrenciales y el fuerte viento en la N-340A, mientras que otros 864.459 euros, permitirán sustituir el pretil y la pantalla antivandálica de la A-7 sobre el ferrocarril.

El episodio de lluvias torrenciales y fuerte viento registrado el 28 de enero de 2026 en la comarca del Poniente almeriense causó daños de diversa consideración en la N-340A, en Adra y Balanegra.

Durante aquella jornada se alcanzaron 70 milímetros de lluvia, con una intensidad de 55 milímetros por hora. En los días posteriores volvieron a producirse episodios de lluvias intensas y fuertes vientos, entre ellos el del 4 de febrero, cuando se registraron 47 milímetros.

Los daños de mayor importancia se produjeron entre los puntos kilométricos 395+620 y 397+850, con desprendimientos, arrastres de tierra y lenguas de agua que afectaron de forma "muy importante" a la calzada, llegaron a obstruirla y pusieron en peligro la seguridad vial.

Las actuaciones se han dividido en cuatro tramos en función de la naturaleza de los taludes y de las posibles soluciones para estabilizarlos. El primero se sitúa entre los puntos kilométricos 395+620 y 395+760; el segundo, entre el 395+830 y el 395+940; el tercero, entre el 395+980 y el 396+400, y el cuarto, entre el 397+170 y el 397+850.

Las obras también incluirán actuaciones sobre el pavimento de la N-340A en todo el tramo. Los trabajos sobre los taludes prevén la caída controlada de materiales rocosos sobre el pavimento. Esta circunstancia, junto con el tránsito de la maquinaria propia de la obra, deteriorará la capa de rodadura, por lo que se ha previsto su reposición.

ACTUACIÓN EN HUÉRCAL DE ALMERÍA

La segunda declaración de emergencia afecta al pretil, un murete de seguridad, y a la pantalla antivandálica de la estructura de la autovía A-7 sobre el ferrocarril, en el punto kilométrico 779+550, en Huércal de Almería.

La valla situada en el lado exterior de la calzada en sentido Barcelona colapsó el 27 de enero de 2026 debido a la acción del viento y cayó hacia el arcén de la autovía.

El estado de los sistemas de contención de la estructura presenta un riesgo de caída de objetos a la vía férrea inferior y de caída de las pantallas antivandálicas sobre la propia autovía, por lo que se considera "imprescindible la restitución inmediata" de las condiciones de protección.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental ha previsto retirar las pantallas antivandálicas que no han colapsado y los pretiles existentes para instalar nuevas pantallas ancladas directamente al tablero.

Las nuevas pantallas requieren la sustitución del sistema de contención, ya que su faldón interferiría con el anclaje de las pantallas. Las actuaciones también contemplan el fresado y la reposición del firme del tablero, su impermeabilización y la renovación de las juntas de dilatación.