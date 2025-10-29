El Gobierno destina cerca de 26 millones de euros en ayudas para sufragar los daños causados por la dana en Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la comparecencia para informar del balance de ayudas tras la dana. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance económico contabilizado por el Gobierno de España al cumplirse el primer aniversario de la dana en Almería ha arrojado un total de 25.806.403 euros en ayudas, subvenciones e inversiones registradas hasta el momento y gestionadas a través de distintos ministerios.

Así lo ha señalado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en rueda de prensa, donde ha detallado los distintos tipos de ayudas, algunas de ellas directas a las cuentas bancarias de los damnificados, que se han tramitado "de forma ágil y rápida" para revertir los daños ocasionados por el granizo y las fuertes lluvias registradas hace un año.

En un comunicado, Martín ha manifestado que "fueron momentos de especial dificultad y el Gobierno respondió como tenía que hacerlo, con compromiso y rapidez".

Entre estas ayudas, destacan los seis pagos que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a un total de 542 agricultores y ganaderos afectados por la dana, que han recibido 11.607.260 euros en ayudas directas.

Estas ayudas, destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas se han distribuido, además de en Almería, en las provincias de Valencia y Cuenca.

La mayor parte de los beneficiarios, hasta un total de 467, han sido titulares de explotaciones agrícolas situadas en el término municipal de El Ejido, quienes han recibido en sus cuentas bancarias 10.774.139 euros en ayudas directas.

"Esta sí es una muestra del compromiso del Gobierno con nuestro principal sector productivo", ha subrayado Martín. Las ayudas se han concedido de oficio por parte del MAPA a los titulares de explotaciones agrícolas dañadas por el granizo, de acuerdo con el peritaje realizado por Agroseguro y de los datos de ingresos agrarios de la Agencia Tributaria.

6,6 MILLONES EN AYUDAS A LA DIPUTACIÓN

Por otra parte, Martín ha destacado que, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según lo establecido por el Acuerdo del Consejo de ministros del 5 de noviembre de 2024, donde se declaraba Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) a la provincia, se ha concedido, como entidad beneficiaria, a la Diputación de Almería una ayuda de 6.662.591 euros.

Esta subvención financiará en un 50 por ciento los proyectos directamente relacionados con los daños en infraestructuras municipales que ejecuten un total de 23 ayuntamientos y la propia Diputación Provincial.

Los ayuntamientos beneficiarios son los de Alcóntar, Armuña del Almanzora, Bacares, Bayarque, Macael, Olula del Río, Sierro, Somontín, Urrácal, Oria, Albox, Fines, Fondón, Tíjola, Lúcar, Zurgena, Arboleas, Serón, Dalías, El Ejido y Cantoria.

Igualmente, también gestionado a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, se han concedido otras ayudas que son las establecidas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, destinadas a la reparación de los daños sufridos en las viviendas y en los enseres de las unidades familiares.

A expensa de que se resuelvan más solicitudes, se han concedido hasta la fecha 70.228 euros para unidades familiares y 293.002 euros para once corporaciones locales: Tijola, Serón, Armuña de Almanzora, Laroya, Cantoría, Purchena, Alcóntar, Lúcar, Olula del Río, Urracal y Sierro.

Las ayudas a las corporaciones locales atienden los gastos realizados de forma urgente para restablecer los servicios esenciales de esos municipios, como las comunicaciones y los suministros de agua y luz.

REPARACIÓN DE LA A7 EN BALANEGRA

A todo ello, ha explicado el subdelegado del Gobierno, se le suman los cerca de siete millones de euros que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha invertido en las obras de emergencia en la A-7 en Balanegra para reparar un tramo dañado por las lluvias registradas el 11 de noviembre del año pasado.

"Después de meses de un intenso trabajo, la autovía se abrió de nuevo al tráfico este pasado mes de julio. Unos trabajos de reparación que se iniciaron la misma tarde del colapso", ha recordado Martín.

Durante estos meses y para garantizar la circulación del tráfico durante las obras, se habilitó un desvío alternativo a través de la N-340, lo que permitió cerrar la autovía en ambos sentidos "para acometer la reparación de estas obras de drenaje sin causar excesivos problemas de tráfico".

Asimismo, Martín se ha referido a las ayudas gestionadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Este consorcio depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y "aunque es una entidad pública con personalidad jurídica propia, se financia de manera privada y no está sujeta a ningún presupuesto público".

A través del Consorcio de Compensación de Seguros se gestionaron en los meses posteriores a la dana un total de 986 solicitudes en Almería, fundamentalmente en El Ejido. La mayoría correspondió a daños en vehículos por la tormenta de granizo, con 747 casos, mientras que otras 112 solicitudes se referían a viviendas y 68 a comercios y almacenes. El importe pagado por el Consorcio ascendió a 487.301 euros.

"Sumando todas estas ayudas, los municipios y los particulares que sufrieron daños a causa de la dana han recibido cerca de 26 millones de euros del Gobierno de España a través de los distintos ministerios. Son cifras que demuestran el compromiso del Gobierno de España para ayudar a ciudadanos y ayuntamientos en un momento tan complicado como el vivido hace un año", ha remachado el subdelegado del Gobierno en Almería.