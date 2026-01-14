El Gobierno destina más de 990.000 euros para reparar los daños causados por las lluvias en 15 municipios de Almería

Vía cortada por la salida de una rambla en Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

ALMERÍA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha acordado la asignación de una subvención de 991.183,12 euros destinada a 27 proyectos para la reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria en la provincia de Almería, una actuación que beneficiará a 15 municipios y a la Diputación Provincial tras los daños causados por inundaciones y otros fenómenos registrados entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

La resolución se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece que estas ayudas se aplicarán sobre un presupuesto global de obras proyectadas de 1.986.772,38 euros.

Los municipios que recibirán las subvenciones son Alboloduy, Almócita, Arboleas, Bayárcal, Canjáyar, Cuevas del Almanzora, Fondón, Los Gallardos, Huércal-Overa, Paterna del Río, Pulpí, Purchena, Tíjola, Turre, Vélez-Blanco y la Diputación Provincial de Almería, según ha trasladado la Subdelegación en un comunicado.

En concreto, la resolución se refiere a los daños causados por inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza ocurridos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, periodo en el que el territorio andaluz fue declarado 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado "la importancia de estas ayudas como instrumento fundamental para garantizar la reparación de los daños en infraestructuras municipales y restablecer con urgencia los servicios públicos esenciales afectados por catástrofes naturales, como en este caso, los episodios de fuertes tormentas que se registraron especialmente en distintos municipios de la provincia de Almería".

Asimismo, ha explicado que "la mayoría de los proyectos se centran en la reparación de infraestructuras viarias y otros equipamientos de titularidad municipal junto a otros destinados a servicios públicos, saneamiento y depuración o instalaciones deportivas que ahora podrán ser reparadas gracias al valor de estas subvenciones aprobadas por el Gobierno".

La subvención financiará como máximo el 50 por ciento del coste de los daños producidos. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno han desarrollado las comprobaciones legales establecidas y, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se ha culminado la tramitación del procedimiento con la asignación de las subvenciones.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado la asignación de la subvención máxima a percibir por las entidades beneficiarias, correspondiente a cada uno de los proyectos relacionados, a los que se asigna una subvención del 50 por ciento de su coste, con un importe total máximo para la totalidad de las subvenciones, a nivel nacional, que asciende a 37.916.939,73 euros.

REPARTO DE FONDOS POR MUNICIPIOS

El reparto de las subvenciones en la provincia de Almería se traduce en 27 proyectos. Así, Canjáyar recibe 14.474,83 euros para una actuación presupuestada en 28.949,66 euros, mientras que Fondón obtiene 20.296,54 euros sobre un proyecto de 40.593,09 euros.

El municipio de Arboleas concentra tres actuaciones, con subvenciones de 56.832,61 euros, 49.000 euros y 30.000 euros, correspondientes a proyectos valorados en 113.665,22 euros, 98.000 euros y 60.000 euros, respectivamente.

Asimismo, Alboloduy percibe 20.402,65 euros para una obra presupuestada en 40.805,31 euros, mientras que Bayárcal recibe 9.952,24 euros para una actuación de 24.260,50 euros, al incluir trabajos sobre bienes no financiables.

En Almócita, la ayuda asciende a 13.785,31 euros sobre un presupuesto de 27.570,63 euros, y en Vélez-Blanco se asignan 19.074,06 euros para un proyecto de 38.148,13 euros. Paterna del Río obtiene 18.630,91 euros para una actuación valorada en 37.261,82 euros, mientras que Turre recibe 7.500 euros sobre un presupuesto de 15.000,01 euros.

Cuevas del Almanzora concentra la actuación de mayor importe municipal, con una subvención de 217.831 euros para un proyecto presupuestado en 435.662,01 euros. Purchena recibe 12.297,30 euros para una obra de 24.594,60 euros, mientras que Tíjola suma dos proyectos con ayudas de 7.820,56 euros y 23.287,99 euros, correspondientes a presupuestos de 15.641,13 euros y 46.575,99 euros.

En Pulpí se financian cuatro actuaciones, con subvenciones de 49.883,93 euros, 18.263,79 euros, 2.371,60 euros y 1.363,67 euros, sobre presupuestos de 99.767,86 euros, 36.527,59 euros, 4.743,20 euros y 2.727,34 euros, respectivamente.

El municipio Huércal-Overa recibe 16.234,46 euros para una actuación de 32.468,93 euros, mientras que Los Gallardos suma tres proyectos con ayudas de 23.011 euros, 10.579,04 euros y 12.133,12 euros, correspondientes a presupuestos de 46.022 euros, 21.158,09 euros y 24.266,25 euros.

Por su parte, la Diputación Provincial de Almería ejecuta cuatro proyectos con subvenciones de 66.250 euros, 111.750 euros, 88.156,51 euros y 70.000 euros, sobre presupuestos de 132.500 euros, 223.500 euros, 176.313,02 euros y 140.000 euros, respectivamente.