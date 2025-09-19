El Gobierno eleva a 4,3 millones las ayudas a más de 2.600 productores de frutos de cáscara por la sequía en Almería

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con la que ha elevado a 4.330.633 euros el importe destinado a 2.643 agricultores en Almería.

La nueva resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, seis de ellos en Almería con 26.904 euros, por un importe total de 114.043 euros. Estas ayudas forman parte del paquete de medidas excepcionales impulsado por el Gobierno para apoyar al sector agrario, financiadas con fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE).

En el conjunto de España, estas ayudas ascienden a 19,2 millones de euros, lo que supone el 96 por ciento del presupuesto total asignado, y benefician a 16.423 productores, según ha informado la Subdelegación en una nota.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha resaltado "el firme compromiso del Gobierno con el sector agrícola de la provincia, que vuelve a apoyar a los agricultores que han sufrido las consecuencias de la sequía en Almería".

Martín ha explicado que "se trata de ayudas superiores a los cuatro millones de euros para sufragar las pérdidas derivadas de la escasez de agua en los productores de frutos de cáscara, especialmente de la almendra en la zona Norte de la provincia".

"El Ministerio es consciente de la importancia de la agricultura y de nuevo tal y como ha realizado con las ayudas por la dana, colabora con los productores de frutos de cáscara para revertir las pérdidas por la sequía", ha añadido el subdelegado.

La ayuda está destinada a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como a productores de avellano en regadío en Tarragona, que han padecido la falta de agua el pasado año.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.